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前進全台最大空心菜產地！　尋新港青農堅守的安心美味

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▲前進全台最大空心菜產地嘉義新港，尋訪當地青農用有機溫室栽種，堅守空心菜青脆安心的美味。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／嘉義報導

有「國民菜」之稱的空心菜，是許多家庭常見的家常菜，你知道全台有8成供應量都來自嘉義新港嗎？這一次實地走訪最大空心菜產地，帶你尋訪新港青農林書弘的溫室栽種之道。

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲以溫室栽種空心菜，可對抗風吹雨淋，相較露天栽種收成佳。（圖／記者謝婷婷攝）

踏進溫室，住在這裡的空心菜，從播種到採收都備受呵護。林書弘點出，從露天栽種轉型溫室栽種的優點：「如果遇到氣候不順，還是颱風下雨的時候，我們外面一般的時候不好收成，自從種了溫室栽培以後，颱風天來也比較不怕，而且還比較不用噴藥。」

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼夏天是適合空心菜生長的季節，播種後約16天、長度達43到48公分可採收。（圖／記者謝婷婷攝）

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

有了溫室的保護，不怕風吹雨淋，隨著夏季的到來，空心菜更是長得又快又茂盛，生長約16天可採收，而採收時，除了要整株連根拔起，還有幾招訣竅要掌握。

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新港青農林書弘（圖左）強調，採收時掌握連根拔起的訣竅外，還要維護品質，去除黃葉和損傷根。（圖／記者謝婷婷攝）

林書弘分享：「差不多要在43公分到48公分左右，因為我們交通路有他的品規，長度不能太長，而且不能黃葉。如果這根部像這樣拔斷，它就比較細，比較細我們去包裝的時候，比較會有問題，所以我們這都要把它打掉。」

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼空心菜採收完畢後經清洗，再送進冷藏室去除田間熱，可延長保鮮期。（圖／記者謝婷婷攝）

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

保留高品質的空心菜，接著裝箱運送帶去泡澡洗去塵土，還有低溫SPA可以享受，去除田間熱後，接下來的步驟更嚴格，必須抽驗農藥是否有殘留。

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼新港鄉農會助理技術員黃采微（上圖）表示，採用生化法快篩，確保空心菜農藥殘留檢驗合格，才能包裝出貨。（圖／記者謝婷婷攝）

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

檢驗過程中，把菜切碎放進試管，再滴入酒精和溴水，經過震動機搖晃均勻，採用生化法快篩檢驗10分鐘結果出爐。新港鄉農會助理技術員黃采微說：「數值35內，它們是標準內，就表示說它們的農藥殘留檢驗是合格的。」

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼空心菜經人工包裝，每袋重量達250克，且獲得產銷履歷認證。（圖／記者謝婷婷攝）

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

確認合格過關後，才能進入人工包裝程序，首先去除根部，再來秤重250克裝袋整理。新港鄉農會總幹事林雅欣強調：「別的地方的空心菜可能會沒有像我們的脆，還有不然就是它的空心菜的管很大，我們的很細，也不會吃起來纖維粗，所以我們的菜來講，賣出去的價格上都滿不錯的。」

▲種下溫室空心菜！ 新港青農堅守青脆美味。（圖／記者謝婷婷攝）

▲嘉義新港出產的空心菜，口感青脆細嫩。（圖／記者謝婷婷攝）

在地農民站在第一線，守住空心菜的青脆，以溫室栽種獲得產銷履歷認證，並採用有機肥耕作，讓安心美味新鮮上桌。

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