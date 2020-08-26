農糧作物產銷履歷環境補貼9/1起申請　每年每公頃補貼1.5萬

▲甜椒。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

為鼓勵農友加入產銷履歷驗證行列，農糧署去年起針對通過農糧作物產銷履歷驗證的經營業者，提供每年每公頃1.5萬元的環境補貼，農糧署今（26日）表示，今年另新增蜂蜜箱數之環境補貼，申請期間為9月1日起至9月30日止，籲已通過農糧作物產銷履歷驗證的經營業者，把握30天的申請期間，向其發證之驗證機構提出申請，不要讓自己的權益睡著了。

農糧署表示，本次辦理農糧作物產銷履歷環境補貼對象是通過農糧作物產銷履歷驗證之農產品經營業者，包括農民、農場、產銷班及依法設立或登記之法人或團體等；有關補貼之核算，農糧作物栽培部分以通過產銷履歷驗證有效期間之土地面積，每年每公頃給予補貼1.5萬元。

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至於通過蜂蜜產銷履歷驗證者，農糧署提醒，需蜂箱數達100箱，每年給予補貼1萬元，另每增加1箱再增加補貼100元；補貼核算期間為上年9月1日至當年8月31日，依驗證有效期間之土地面積按月計算，未滿1個月，當月不予補貼。符合資格的農產品經營業者於9月1日至9月30日期間，填具申請書並檢附產銷履歷驗證證書影本、存摺影本等文件，向其發證之驗證機構提出申請；相關申請案經驗證機構彙整送該署各區分署審定後，補貼將直接撥付至申請人帳戶。

▲農糧作物產銷履歷環境補貼，9月1日起開始受理申請。（圖／農糧署提供）



農糧署表示，為擴大推動產銷履歷，鼓勵農友加入驗證行列，產銷履歷相關補助除就上開環境補貼外，通過驗證者得申請電腦及條碼機、資訊服務專員臨時工資與2/3驗證費及檢驗費等費用補助。另因應新冠肺炎疫情影響消費意願，農糧署推動農糧業振興措施辦理產銷履歷農產品包裝改善及行銷費用獎勵，最高補助1/2，獎勵期間至明年6月30日止。至109年7月底止，農糧產品產銷履歷驗證面積25,434公頃，較107年底驗證面積15,938公頃大幅成長59.6%。

農糧署說明，至今已訂定124項農糧作物台灣良好農業規範（TGAP），通過產銷履歷驗證之農友生產不僅須符合TGAP之標準，使用合格推薦用藥、遵守安全用藥規定、兼顧農業環境永續，生產過程還須登打於農產品產銷履歷系統平台，並經第3方驗證機構驗證通過，其農產品始得張貼具可追溯條碼之履歷驗證標章，所有生產資訊公開透明可追溯，農產品安全品質受到嚴格控管、消費者權益可獲得更大保障。