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來場尋雞溯源之旅！　看見在地小農到電宰廠守護食安的堅持

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▲餐桌上常見的食材雞肉，要如何保持鮮度安全送到消費者手中呢？ETtoday記者探訪擁有50年養雞經驗的宜蘭在地小農，還有全台第一家合格的電宰廠，來趟尋雞溯源之旅。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

說到宜蘭蘇澳第一時間會想到什麼呢？除了看海、衝浪、吃海鮮之外，還可以探尋在地食材！在宜蘭養雞有50年經驗的雞農陳長清，雞舍規模11.5萬隻雞，要請他當嚮導來趟尋雞溯源之旅。

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

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▲▼雞舍內部空間寬敞，且沒有散發臭味，白肉雞群可以在裡頭自由奔走。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

打開雞舍大門，白肉雞在寬敞空間裡自由走動，是來自竹林、德力和中興的優良種雞，讓人驚訝的是這裡竟然沒有臭味。

原來為了減少未經消化的飼料隨雞糞排出後，發酵產生濃厚惡臭，陳長清特別在國興飼料中加入酵素、乳酸菌等有機肥料，幫助雞群消化吸收，提高飼料利用率，「如果雞拉肚子就完蛋，你看雞舍裡面為什麼都不會臭，因為環境乾乾的。」

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼打造水簾式雞舍，電腦自動化調節溫度和通風。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

打造三層水簾式雞舍，有大型水冷扇和強制抽風系統，由電腦自動化調節溫度和通風，管路也自動供應水和飼料。陳長清強調：「溫度如果像是天氣熱，風扇就會一直打開，如果更熱，前面就有裝水簾式，會有冷風，就像是吹冷氣。」

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼雞農每日巡視雞舍拍手趕雞，從雞群跑步狀況和雞眼判別健康度。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

從吃到住到都很講究，才能養出頭好壯壯的雞，一般飼養期要花30多天，而雞農每日巡視雞舍時，就要手眼併用，一邊拍手趕雞，一邊觀察雞群奔跑查看健康狀況。陳長清補充說道：「雞隻眼睛有亮亮，生病的話跟人一樣眼睛會濁，這些雞眼睛都很有神，就像在瞪你，表示有漂亮。」

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

▲進入電宰廠前，必須全身穿著防塵裝備，走過消毒水還得要洗手。（圖／記者謝盛帆攝）

尋雞溯源之旅來到第二站，位在桃園的電宰廠超秦企業是讓雞隻保持新鮮的關鍵之處，廠區環境和品質控制的溫度，都經過嚴密的設備去處理，進廠前必須從頭到腳穿著防塵裝備，走過消毒水清潔鞋子後，還得要正確洗手20秒鐘，接著才能前進全台第一家合格的電宰廠大本營。

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼經過處理過的雞吊掛在輸送帶上，開始進行分切和去骨。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

一隻隻經過電宰放血處理過後的雞，分批吊掛在輸送帶上，開始進行分切和去骨。超秦企業副總經理吳興松說明：「在大分切以後，會經過清腿機，把清腿拆出來，再經由日本進口的機器把大骨頭去除掉，步驟有8個環節，最後靠人工把筋修掉，順便檢視還有沒有殘骨。」

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼從分切到包裝全要在低溫控管下完成，且黃金作業時間只有4到6小時。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

從分切到包裝經過上百道工序，最後蓋上綠野農莊貼紙，全都要在低溫控管下完成，而且黃金作業時間只有4到6小時。吳興松強調公司比CAS標準要求還高，「作業環境的溫度的話，CAS標準是15度c以下，我們公司會更嚴格要求到12度c以下，產品溫度的話，CAS標準是7度c以下，我們會要求更嚴格要在4度c以下。」

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼超秦企業強調在低溫控管比CAS標準還嚴格，作業溫度要求12度c以下，產品溫度則在4度c以下。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼尋雞溯源之旅！ 在地雞農到電宰廠為食安把關。（圖／記者謝盛帆攝）

實際拿出溫度計，插入雞肉測量中心溫度，溫度持續下降，最後降到2.2度，吳興松點出：「2.2度c已經有達到我們的標準了。」每個環節都為食安嚴格把關，提供消費者餐桌上更安心美味的食材。

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