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安心美味綠蘆筍怎麼來？　揭開雲林智慧溫室農場栽種秘辛

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▲有蔬菜之王之稱的蘆筍是如何成長茁壯，成就餐桌上的美味，ETtoday記者為你揭開雲林智慧溫室蘆筍園的栽種秘辛。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者鍾欣妍／採訪報導

餐桌上常見的食材蘆筍因為營養價值高，被稱為是蔬菜之王，平常是如何生長茁壯，成就餐桌上的美味，帶你來開箱雲林的蘆筍園，一窺栽種秘辛！

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲▼位在雲林的智慧溫室農場，栽種本土的綠蘆筍台南四號。（圖／記者謝婷婷攝）

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

走進溫室，在一片綠意中，蘆筍農黃志偉忙著下田工作，為了讓本土綠蘆筍台南四號保持清脆鮮甜品質，可說下足功夫。黃志偉表示，為此打造一座智慧溫室蘆筍園，「早期蘆筍都是種在露天，露天的話因為雨水侵襲，一些病蟲害比較嚴重，所以我們更改耕作方式，蓋了這棟溫室，像現在的溫度來到38度，濕度的話現在是43度。」

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲透過手機可以監測溫室內的溫濕度。（圖／記者謝婷婷攝）

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲綠蘆筍適合生長在排水性良好的砂質土壤。（圖／記者謝婷婷攝）

只要溫濕度有變化，透過手機就能掌握，尤其對嬌嫩的蘆筍來說，太冷太濕都不利生長，因此特別喜愛砂質土壤。黃志偉抓起一把土壤解釋：「我在土壤上面鋪一層稻殼，重點在作於保濕，你看我們這個蘆筍根，蘆筍根它都長得很漂亮，重點是我們土壤本身特性，具有保濕、保肥、排水性、透風性良好。」

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲引進以色列滴灌技術，少量多餐供應蘆筍水分。（圖／記者謝婷婷攝）

種植蘆筍的眉角還有灌溉方式，因為植物有90%都是水分，過度澆水容易爛根，反之缺水則纖維質增多，黃志偉引進以色列滴灌技術，利用水管中的小孔，少量多餐供應水分，並加裝土壤水分張力器，輔助檢查土壤中的水份是否足夠。

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲土壤水分張力器可往土層植入45公分，輔助偵測蘆筍水分攝取是否足夠。（圖／記者謝婷婷攝）

黃志偉說：「這是透明的壓克力管，整支長度大概是一公尺，我們以蘆筍最主要的水分攝取深度是45公分的這個土層，我們將它植入到45公分土層底下，以那邊去偵測它那邊水分，它這邊是一個虹吸現象，水多或少都會在這邊做顯示。

隨時監控土壤的水份，調整給水量，加上有EC肥份監控，也可以控制施肥量，每項環節都用心呵護，採收當然也不例外。從土裡冒出頭的蘆筍，全仰賴人工彎著身子一根根剪下來。

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼採收蘆筍全仰賴人工，可收成的長度為27公分。（圖／記者謝婷婷攝）

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

蘆筍農公開採收秘訣：「你要掌握它的長度，不能讓它太長，所以大概要長到幾公分，原則上像我們銷售的標準長度是27公分，所以你自己要去目視，大概差不多27公分的時候，你就要把它採收下來。」

至於白天採收完畢的蘆筍，放進冷藏室納涼2小時，消除田間熱度後，接著就可以送上蘆筍選別機，把一根根蘆筍擺在輸送帶，機器自動裁切成市售標準長度，再依重量進行分級。

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼蘆筍選別機依每根蘆筍的重量自動做分級，共分6級。（圖／記者謝婷婷攝）

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

黃志偉補充說道：「機器本身可以分到六級，最重是50公克以上，就是以單支蘆筍的重量是50公克以上，再來第二級是35公克，依序級數20公克、12公克、7公克不等的重量，我們接下來準備要做一些鋪貨到市場的動作，所以我們要規格化，所以我們要做秤重。」

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼黃志偉（上圖右二）是推動綠蘆筍產銷履歷驗證的首位農友，每包蘆筍出貨前都會貼上專屬標籤。（圖／記者謝婷婷攝）

▲安心美味綠蘆筍怎麼來？　雲林智慧溫室農場揭秘【全聯】二廚帶你去旅行 雲林蘆筍篇 截圖。（圖／記者謝婷婷攝）

每袋重量達200公克，經過綑綁包裝，最後還要貼上產銷履歷驗證的標籤才算大功告成。黃志偉驕傲的說：「蘆筍是有證書的是有身分證的，我是第一個從事蘆筍產銷履歷驗證的農友，所以我們要貼標籤驗明正身。」堅持用無毒方式栽種，並推動產銷履歷綠蘆筍，從產地到餐桌都盛滿著，在地小農的用心與堅持。

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