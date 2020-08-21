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堅持有機農法栽種！　一窺返鄉青農隱身蘆竹的山菠菜田

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▲桃園蘆竹有一間有機生態農場，農主是8年前返鄉務農的徐健燊，堅持栽種溫室有機山菠菜，傳遞消費者對地球友善的觀念，也能吃得更放心。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者鍾欣妍／採訪報導

隱身在桃園蘆竹的有機生態農場，有一處溫室栽種山菠菜，走進室內，放眼望去整片綠油油，還聽得見蟲鳴鳥叫，農場主人是8年前辭去鋼鐵業工作、返鄉當青農的徐健燊，如今致力推動有機蔬菜。

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼桃園蘆竹的有機生態農場，以有機農法栽種山菠菜。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

徐健燊表示，山菠菜和餐桌上常見的菠菜外觀和口感相似，但兩者是不一樣的作物，菠菜因不耐熱屬於冬季蔬菜，每到夏天無法在平地栽種，山菠菜則是一年四季皆有，可做為替代品，「經過簡單的川燙過後，山菠菜的土澀味能夠去掉非常多，我們知道說菠菜其實它很營養，山菠菜其實也不輸菠菜，有非常豐富的鈣質、鐵質。」

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼育苗室是農場核心，從山菠菜播種到穴盤經過12天，才能移植到田間。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

山菠菜要長得嫩綠可口，從小baby的時候根基就得打穩，在徐健燊的引領下來到育苗室，接著他補充說道：「從種子播種到穴盤大概是12天的時間，我們就會把它移植到溫室裡面，育苗室等於是我們農場的核心，如果裡面有蟲害的話，等於這個蔬菜移植到田裡面，就等於把這個蟲一起帶到田裡面了。」

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

▲溫室採噴灌式灌溉，以天氣和土壤乾濕度決定澆水時間。（圖／記者謝盛帆攝）

小心呵護直到等大人的時機到了，就可以把山菠菜從育苗室接到田地照顧，這時生長的好壞取決於水分管理。徐健燊說，溫室特別採用噴灌式灌溉，判斷灌溉給水的時間還是一步步經驗累積，「一般而言會看當天的天氣狀況，可能土壤的乾濕度，來決定今天這個蔬菜需不需要澆水，澆水我大概要給多久的時間，我可能水澆的比較多，蔬菜就會比較不耐放、容易爛，水澆的太少，菜就會吃起來比較老、纖維比較多。」

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼採收標準長度35公分，把山菠菜連根拔起後，去除泛黃葉、受傷葉和土塊，以利後續包裝程序。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

山菠菜移植到田地經過25到30天，長到標準長度35公分，並趕在開花前，工人們集體彎腰動手採收，但可別以為把一株株山菠菜，連根拔起就算大功告成這麼簡單，菜葉變黃、受傷都不算合格，連帶把土塊也去除乾淨後，才能送往下一站。徐健燊強調：「這個關係到說消費者買回去它存放的時間，還有我們蔬菜在料理的口感，最重要的是說，我們消費者買回去，他只要簡單過水沖洗一下，就可以開始來裁切做烹煮。」

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼每包山菠菜達250公克，還經過有機轉型期認證。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼堅持有機農法！一窺返鄉青農的山菠菜田。（圖／記者謝盛帆攝）

採收完的山菠菜，經過冰箱預冷之後，可進行包裝程序，山菠菜每包秤重達250公克，稍微整理一下再封口，且每個包裝上還貼上有機轉型期認證標章。徐健燊坦言，要經過認證不容易，「這需要經過時間，包括整個廠區的土壤、水質，還有我們作物，經過很多程序的檢驗，都合格之後才有辦法通過這個有機認證。」結合生態不用農藥，以有機農法傳遞消費者對地球友善的觀念，也能吃得更放心。
  

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