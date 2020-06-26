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直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

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▲屏東枋山愛文芒果好吃秘訣，跟海有著很深的緣份，「芒果鮮果盒」經過從南到北的層層關卡篩選，才會送到消費者手中。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／屏東、新北採訪報導

炎熱的夏天到了，許多民眾都想來一碗芒果冰消暑！不過你知道嗎？聽說愛文芒果好吃的秘訣，竟然跟「海」有著很深的緣份，記者實際走訪位在屏東枋山的愛文芒果園，帶你一探究竟！

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲枋山王家芒果小老闆王立名（圖左）。（圖／記者謝婷婷攝）

枋山王家芒果小老闆王立名說：「愛文芒果跟海分不開，是因為海風會夾帶鹽分，使得芒果果肉更甜、更好吃，另外環境也是非常重要，因為芒果怕水，如果太多水的話，會很容易有炭疽病，沙質土壤能很快排除積水，比較適合芒果生長」。

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲為了防病蟲害，一顆顆芒果都用紙袋包起來。（圖／記者謝婷婷攝）

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲紙袋透出淺紅色，代表芒果已成熟可採收。（圖／記者謝婷婷攝）

小老闆今年才32歲，大學畢業不久，就決定回鄉接手芒果家業。枋山王家芒果小老闆王立名分享，「我們芒果都會用紙袋包起來，因為如果沒有包起來保護的話，怕東方果實蠅會去叮咬產卵。另外採收芒果時，只要看紙袋有透出淺紅色或是一點黃色，就代表芒果已成熟，可以採收了，反之如果是透出暗紫色，就代表還沒成熟」。

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲採收下來的芒果，先經過產銷班選果。（圖／記者謝婷婷攝）

一顆顆採收完的新鮮芒果，先送到產銷班選果，接下來搭著冷藏車北上，透過低溫物流直送福和生鮮，接著經過嚴格的農藥檢測，確定抑制率低於35%之後，才會進行包裝。

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼福和生鮮堅持人工審視挑果與包裝。（圖／記者謝婷婷攝）

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

福和生鮮部經理吳素蘭表示，「芒果通過農藥檢測後，會直接到冷藏室，溫度我們會控制在15至25度之間，接下來就會到產線包裝。為了保持水果的完美度，我們堅持用人工挑選芒果，會選擇有果粉且顏色紅的芒果進行包裝，不符合標準的就會淘汰掉」。

堅持人工審視挑果，接著秤重、包裝、貼上貼紙，每個步驟都不馬虎，看完單果包裝，接下來要去瞧瞧「芒果鮮果盒」是怎麼來的，不過在開始之前，得先做好「全副武裝」，穿上防塵衣，再用溫水洗淨雙手，連指甲細節都不放過。

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼員工「全副武裝」細心削芒果（上圖）與分裝鮮果盒（下圖）。（圖／記者謝婷婷攝）

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

福和生鮮部經理吳素蘭說：「截切水果的溫度，都會設定在10至15度之間，所以一進門會覺得比較冷，最重要的作用就是『抑菌』，降低微生物滋長。快速削好一顆芒果，最大的撇步就是手不能用力，要輕輕捧著就好，因為你一用力的話，芒果就會有擠壓，如果擠壓到了，那一塊我們就會剁掉，所以消費者在切好的芒果盒裡面，是不會看到有任何壓傷」。

▲直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全聯販售的芒果鮮果盒，得通過層層關卡，才能到消費者手中。（圖／記者謝婷婷攝）

切好的芒果，確保新鮮度後，會根據重量分裝到鮮果盒中，黃澄澄的愛文芒果得先通過從南到北的層層關卡，才會送到每位消費者手中，成為夏天最消暑的甜蜜好滋味！

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