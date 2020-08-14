熟悉的地瓜葉不簡單！　保持新鮮秘訣靠「科技」撐腰

▲地瓜葉是台灣人餐桌上的平民美食，不過你知道嗎？背後的「科技」栽種可是大有學問！記者實際走訪雲林漢光農業生技，帶你解開地瓜葉好吃的祕密。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／雲林採訪報導

產線不停運轉，上頭一包包的地瓜葉，是台灣人餐桌上常見的平民美食，不過你知道嗎？地瓜葉背後的「科技」栽種可是大有學問，記者實際走訪雲林漢光農業生技，要來一探究竟螺陽地瓜葉的好吃祕密！

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▲漢光農業生技董事長廖丁川（圖左）。（圖／記者謝盛帆攝）

漢光農業生技董事長廖丁川表示，「好產品肯定都很費工，我們採用資訊化管理、真空預冷降溫、包裝廠低溫作業，最後是冷鏈物流配送，我們把整個鍊條從頭到尾全部串起來，達到產品保鮮的效果」。

▲地瓜葉在出貨前會先經過人工篩選。（圖／記者謝盛帆攝）

出貨前的地瓜葉，還得先靠人工挑選過一遍，沒想到看起來「俗俗的」地瓜葉竟然這麼費工。廖丁川說：「基本上氣候好、管理好的話，地瓜葉吃起來都很嫩，但是地瓜葉採收起來會有一些比較硬的地方，通常市面上的賣家不會先挑掉，那我們給全聯的螺陽地瓜葉，在出貨前都會先經由人工處理，剪掉太硬的地方，基本上都是可以直接下鍋的菜，對消費者來講，也可以減少家裡垃圾」。

▲優良的水質與土壤，是種出好吃地瓜葉的首要條件。（圖／記者謝盛帆攝）

綠油油的地瓜葉，可不是說採就採，採收前一天，得先通過農藥生化檢驗，才可獲准採收。漢光農業生產部班長鐘文三表示，「我們的地瓜葉種在濁水溪附近，這裡叫做螺陽一帶，因為長期有濁水溪的灌溉，所以這裡的土壤有豐富的礦物質，優良的水質與土壤，才能種出好吃的地瓜葉」。

▲▼一箱箱採收完的地瓜葉（上圖），會先通過真空預冷、去掉田間熱，以維持地瓜葉鮮度（下圖）。（圖／記者謝盛帆攝）

鐘文三分享，「我們平常採收會離地差不多15公分，讓地瓜葉可以再生。另外我們採用生物防治法，不使用農藥，其實地瓜葉本身的病蟲害也很少，只是有一些蛾類會產卵，我們就使用苦楝油或是辣椒油噴一噴，這樣蛾類就不會來產卵，沒產卵就不會有病蟲害」。

▲螺陽地瓜葉受消費者青睞。（圖／記者謝盛帆攝）

看似簡單的地瓜葉，可一點都不簡單，新鮮採收的地瓜葉先通過真空預冷、去掉田間熱，以維持地瓜葉鮮度，全程溫控包裝，每天新鮮直送全聯門市，就是要讓消費者買得放心、吃得安心！