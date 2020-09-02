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中壢KTV馬伕「手臂遭砍斷」慘死　遺孀求償3煞判賠636萬

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▲桃園市中壢KTV去年5月間何姓男子遭黃男等人持西瓜刀與球棒等圍毆傷重致死，警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢KTV去年5月間何姓男子遭黃男等人持西瓜刀與球棒等圍毆傷重致死，警方移送桃檢偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區KTV去年5月間發生黃姓男子等人分持西瓜刀、球棒圍毆何姓馬伕，何左手臂幾乎被砍斷，警方與消防人員雖緊急送醫但仍因流血過多傷重不治，黃等3名共犯事後逃逸仍遭警方循線追緝到案；何的遺孀向法院提出附帶民事賠償，她以臨盆前丈夫被砍死，向黃等3名共犯求償包括扶養費與精神撫慰金在內共9百餘萬元，法院審理後判處黃等3名共犯須賠償636萬餘元，本案還可上訴。

檢警調查，去年5月2日清晨發生在中壢區某KTV殺人案，何姓男子遭黃姓男子共9名涉案人員分持西瓜刀、球棒、電擊棒等物圍毆，其中黃男以西瓜刀猛砍何男左手臂等處，造成何左手臂幾乎被劃開，當場血流過多倒地昏迷，消防救護人員緊急送醫仍因流血過多傷重死亡，警方組成專案小組追查，陸續查獲6名共犯到案，但主嫌黃姓男子等3人則在逃。

▲桃園市中壢警方破獲殺人案，起出做案用球棒與電擊棒等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警方破獲殺人案，起出做案用球棒與電擊棒等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組掌握黃等3人連夜潛逃至中南部藏匿，同月7日在雲林縣麥寮某汽車賓館查獲欲潛逃出境的20歲黃姓男子等3人到案，黃男坦承犯案並持刀砍人，因何曾攔車嗆聲、還出手毆打過成員，所以才糾眾圍堵何，但警方事後釐清，純粹是何曾打斷成員弟弟手臂，所以才聚眾要教訓何，但卻擦槍走火將何砍殺致死。

地院刑事庭部分，何因失血過多送醫不治，黃男等3人依傷害致死判刑8年6月有期徒刑，經上訴高院改判9年確定；何的妻子另提刑事附帶民事求償，主張何被砍死時她即將臨盆且年僅21歲，名下無財產尚需扶養1名小孩，向3人分別求償扶養費、精神撫慰金共9百餘萬元。

何男等3人經法院傳喚均未到庭，也未提出相關書狀聲明陳述，法院審酌，何妻雖有工作，但並非富有且為往後生活均無虞，依照平均年齡計算，認定扶養費以336萬餘元為適當，精神撫慰金何妻、何的小孩則各150萬元，判處黃等3人須賠償636萬餘元，本案還可上訴。

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