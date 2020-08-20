　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／鄰遛狗目睹「血頭顱落下」！逆子37刀殺母剁頭　「吸毒喪辨識能力」二審逆轉無罪

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼逆子剁母「12樓丟頭顱」滾中庭！血髮掛花圃　警破門驚見無頭女屍。（圖／記者陳雕文攝）

▲卓婦頭顱遭到兒子梁男剁下後，被從12樓住家丟下中庭，現場血跡斑斑。（圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

桃園市中壢2018年10月晚間爆發驚悚「剁頭血案」，33歲的梁姓男子當天吸食毒品後情緒失控，竟持菜刀朝母親狠砍37刀，並對著頸部剁下「斬首」，隨後還將血頭顱從12樓住處往社區丟下；鄰居當時在1樓遛狗，目睹一顆頭顱從天而降、掉在地面滾動，嚇得急忙報案。事後王男遭警方逮捕，並依「家暴殺害直系血親尊親屬罪」起訴，一審重判無期徒刑；但二審卻出現逆轉，高院認為梁男當時因吸毒喪失行為辨識能力，因此依刑法規定改判無罪，結果出爐後引起一片譁然。

檢方調查，梁父已經去世，生前與妻子（死者）卓婦育有2子3女，長男長住療養院，長女已過世、另外2女也已嫁人，而犯下弒母血案的梁嫌則是家中么兒，案發當時無業，經常酗酒，且有吸毒習慣。鄰居指稱，梁男與母親時常在家中發生爭吵，大家早已司空見慣，案發當晚梁男又與母親大聲爭執約半小時，吵架聲響大到整個社區都聽得到，但眾鄰早已見怪不怪，也未多加理會，豈料竟會發生驚悚弒母剁頭血案。

據了解，2018年10月18日案發當天晚間7時許，梁男吸食安非他命後精神不穩，因細故與母親卓婦發生激烈口角，隨後失控拿著菜刀追著母親跑狂砍37刀，並狠狠朝其頸部斬落，再自12樓住處將母親的頭顱丟下中庭。當時樓下有鄰居正在遛狗，聽聞聲響後抬頭一看，赫見一顆血頭顱從天而降，先砸到花圃植栽，再掉落地面滾動一段距離，鄰居目睹這一血腥慘狀，嚇得急忙報警。

警方接獲通報後立即趕往社區採證，發現中庭血跡斑斑，且花圃上還殘留一縷髮絲及頭皮，立刻封鎖現場。而梁男當下得知警方上門，直接反鎖在家中閉門不出；警方只好請來警消破門，隨後將梁男壓制逮捕。警方發現，屋內滿地都是鮮血，且地上還躺了一具無頭女師，經確認後發現中庭的頭顱、以及住家內的女屍皆為梁男母親。

▲桃園市梁姓男子去年10月持刀砍死媽媽還將頭顱丟下一樓，23日出庭坦承殺母。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲梁男落網時精神亢奮，不斷胡言亂語，對於案情細節交代不清。（圖／記者沈繼昌翻攝）

梁男當下落網後情緒異常亢奮，不斷胡言亂語，一下說「媽媽不愛我」、一下又稱「有人歧視我」，但對於最關鍵的行兇動機、犯案細節均交代不清。檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。一審法院審理後，梁男的2名姊姊求情，請求不要判死，另外法院也認定他行為時失去辨識行為違法能力，依照刑法19條第2項規定減刑，一審因此將他判處無期徒刑。

▲惡子狠斷母頭顱案。（圖／記者楊淑媛攝）

▲2名姊姊一審時替梁男求情，請求法官不要判死。（圖／記者楊淑媛攝）

案經上訴，高等法院審理時，委請台大醫院對梁男進行鑑定，認為梁男有吸食多種毒品習慣，案發當晚除了安非他命外，還吸食了「卡西酮」類毒品，經鑑定確認，卡西酮類的毒品易誘發急性精神病症，服用者易出現思緒混亂、視幻覺情形，且容易有暴力行為。

合議庭審酌梁男犯後與警方對峙情形，確實出現思緒混亂、異常言行等舉止，因此認為梁男確實受到毒品影響，而「完全喪失」行為辨識能力，因此依刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，最後判決梁男無罪，並責付桃園市衛生局，全案仍可上訴。

▼梁男二審逆轉獲判無罪，法警當庭聯繫桃園市衛生局人員將其帶回。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼桃園砍母丟頭顱下樓，梁崇銘二審求免死。（圖／記者吳銘峯攝）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／逆子殺母剁頭無罪　責付衛生局帶回！步出高院只說兩個字
阿滴與女友南投小旅行？　網抓「3細節」見長髮妹身影
「民調80%支持精準篩檢」　彰縣長王惠美怒嗆：要查連我一起調
快訊／西門町隨機砍完人！男翻10樓外牆「蜘蛛人式」爬水管
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／驚世逆子「殺母剁頭」二審無罪　責付衛生局帶回！步出高院小聲說謝謝

獨／好市多汐止店「電梯夾拐杖」！她摔倒重撞腦震盪　兒怒炸：制式化關心

新竹男皮夾遺失…沒立刻掛失　收到停車繳費單嚇傻！名下多了4部車

桃園弒母案因吸毒獲判無罪　蔡清祥：勿因個案而為所欲為

快訊／剛砍完人！西門町男躲追查「蜘蛛人式」爬水管　蹲坐10樓外牆…民眾嚇傻

比基尼妹頻遭摸胸性騷！馬拉灣設200人水中糾察隊　Go Pro抓鹹豬手

影／鄰遛狗目睹「血頭顱落下」！逆子37刀殺母剁頭　「吸毒喪辨識能力」二審逆轉無罪

幽靈包裹出沒騙收貨款　今年已20件　刑事局說這樣做可抗詐

獨／原民版白眼女神「熊抱」畫面曝！夜跑愛河勇救情傷女　警傻眼：是未來學妹　

快訊／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機　他嚇傻驚逃…右手遭劃傷

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

開箱北海道26年60坪獨棟別墅！　300萬台幣、0首付、利率僅0.7%

黑科技新手機！還以為在拿單眼　動物眼對焦捕捉貓皇的一靜一動

台中燒烤店鮮蚵無限吃僅199元　手掌大鮮生蠔、每隻蝦都爆蝦膏

郭書瑤深夜「緊身低胸」約會眼鏡男新歡　牽手被送回家...男伴身分曝光

慈濟醫院「林北江醫生」意外爆紅！名字奇特成焦點...粉絲跪求合照

快訊／驚世逆子「殺母剁頭」二審無罪　責付衛生局帶回！步出高院小聲說謝謝

獨／好市多汐止店「電梯夾拐杖」！她摔倒重撞腦震盪　兒怒炸：制式化關心

新竹男皮夾遺失…沒立刻掛失　收到停車繳費單嚇傻！名下多了4部車

桃園弒母案因吸毒獲判無罪　蔡清祥：勿因個案而為所欲為

快訊／剛砍完人！西門町男躲追查「蜘蛛人式」爬水管　蹲坐10樓外牆…民眾嚇傻

比基尼妹頻遭摸胸性騷！馬拉灣設200人水中糾察隊　Go Pro抓鹹豬手

影／鄰遛狗目睹「血頭顱落下」！逆子37刀殺母剁頭　「吸毒喪辨識能力」二審逆轉無罪

幽靈包裹出沒騙收貨款　今年已20件　刑事局說這樣做可抗詐

獨／原民版白眼女神「熊抱」畫面曝！夜跑愛河勇救情傷女　警傻眼：是未來學妹　

快訊／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機　他嚇傻驚逃…右手遭劃傷

Gmail、雲端硬碟服務異常　Google：調查中

呂秋遠／疫情被拿來炒作恐慌　造成人民不信任指揮中心　台灣未來如何對付第二波疫情？

超商遇搶！「萌系黃金賊」無辜眼攻擊　網融化：快抱緊

便民！9月16日起　超商繳稅從2萬元提高到3萬元

全球最大貨櫃航運商Maersk稱：今年航運需求仍恐大衰退

未通知日本　染疫航母「羅斯福號」曾計劃將三千船員移送沖繩

快訊／驚世逆子「殺母剁頭」二審無罪　責付衛生局帶回！步出高院小聲說謝謝

全球受疫情衝擊停課　柯文哲自爆：兒子要讀東京大學也受影響

味全龍連兩天強大火力各轟17分　二軍登頂慶祝成軍周年

紅毛猩猩貝比化身標本回來了　新竹動物園啟動生命教育

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

社會熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

台中男硬上國中妹後再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友

G奶網紅慘遭鄧佳華性騷　淚訴「把我當笑話」

開車吵架自撞　1家4口妻死3歲女命危

男修車一半…慘遭輾壓頭不治

花防部士兵救援畫面曝　迷彩衣一脫驚見蜂窩血彈痕

溪湖轎車自撞瞬間曝　車身騰空濺火花

即／砍完人！西門町男躲追查　蜘蛛人式爬大樓水管

桃園弒母丟頭顱案無罪理由

健身工廠求償3300萬　館長開直播找證人

賴萬枝性侵女秘書案　3年2月定讞

更多熱門

相關新聞

桃園弒母案無罪　蔡清祥呼籲勿為所欲為

桃園弒母案無罪　蔡清祥呼籲勿為所欲為

桃園男子梁姓男子2018年間吸食安非他命後竟砍斷母親頭顱，從12樓住處丟下，一審雖重判無期徒刑，但二審高院改認定他因吸毒「完全喪失」行為辨識能力，所以改判無罪。對此，法務部長蔡清祥立即呼籲，千萬不要因為本件個案判決，就認為只要喝酒、吸毒而失去辨識能力，就能為所欲為，犯罪不負刑責。

影／孽子37刀砍斷母無罪責付　 桃衛生局：專業醫療評估

影／孽子37刀砍斷母無罪責付　 桃衛生局：專業醫療評估

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

桃園弒母丟頭顱案無罪理由

桃園弒母丟頭顱案無罪理由

孽子砍母頭無罪　「審判長」起底

孽子砍母頭無罪　「審判長」起底

關鍵字：

桃園中壢頭顱殺母逆子吸毒無罪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

梁云菲「我真的做不到」　痛訴分手後屈辱：祝福是給她的，你沒有

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

超正女騎士撥開腿上的小強…剛抬頭就「連撞3台警車」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

水溝傳出熟悉聲！爸拉出深灰巨鼠

23歲妹下面臭爆！男友嫌髒…醫見「腐臭魚湯」亂流：在裡面4個月

連在家也戴口罩　他仍染疫病逝

追求心儀女遭拒！花蓮男怒開霰彈槍

恬娃熱戀15cm工程師猛男！羞認「只見4次面就一晚嗨3次」

女兵通過海軍UOU水械專長訓　徽章「直接釘入」胸膛

即／林書豪想當台灣人　父申請入籍

即／西門町隨機殺人！男突「持菜刀揮砍」貨車司機

冰櫃見「長毛白蘿蔔」吹涼偷吃菜

12星座這些舉動就是討厭你

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天

《我的婆婆》楊銘威全裸再跟勇兔滾床單　鍾欣凌「一條龍」服務：親像飛龍飛上天
相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

相信羅霈穎回來過...「靈堂供的菸抽很快」　于美人「接收弟弟妹妹」打氣：他們很難受！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

阿緯「假站台真業配」賣起自家月餅　吳克群送他專輯「根本沒聽」：交錯朋友了！

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

詐騙？！戶頭突收150萬不明款項剪輯師豪氣「全捐出去」：獻愛心

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

陳漢典「我這邊也有一條」Lulu大歪樓　被猜IG粉絲數...遭狠虧：有那麼多嗎XD

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面