影／鄰遛狗目睹「血頭顱落下」！逆子37刀殺母剁頭　「吸毒喪辨識能力」二審逆轉無罪

▲卓婦頭顱遭到兒子梁男剁下後，被從12樓住家丟下中庭，現場血跡斑斑。（圖／記者陳雕文攝）

記者吳銘峯、莊智勝／台北報導

桃園市中壢2018年10月晚間爆發驚悚「剁頭血案」，33歲的梁姓男子當天吸食毒品後情緒失控，竟持菜刀朝母親狠砍37刀，並對著頸部剁下「斬首」，隨後還將血頭顱從12樓住處往社區丟下；鄰居當時在1樓遛狗，目睹一顆頭顱從天而降、掉在地面滾動，嚇得急忙報案。事後王男遭警方逮捕，並依「家暴殺害直系血親尊親屬罪」起訴，一審重判無期徒刑；但二審卻出現逆轉，高院認為梁男當時因吸毒喪失行為辨識能力，因此依刑法規定改判無罪，結果出爐後引起一片譁然。

檢方調查，梁父已經去世，生前與妻子（死者）卓婦育有2子3女，長男長住療養院，長女已過世、另外2女也已嫁人，而犯下弒母血案的梁嫌則是家中么兒，案發當時無業，經常酗酒，且有吸毒習慣。鄰居指稱，梁男與母親時常在家中發生爭吵，大家早已司空見慣，案發當晚梁男又與母親大聲爭執約半小時，吵架聲響大到整個社區都聽得到，但眾鄰早已見怪不怪，也未多加理會，豈料竟會發生驚悚弒母剁頭血案。

據了解，2018年10月18日案發當天晚間7時許，梁男吸食安非他命後精神不穩，因細故與母親卓婦發生激烈口角，隨後失控拿著菜刀追著母親跑狂砍37刀，並狠狠朝其頸部斬落，再自12樓住處將母親的頭顱丟下中庭。當時樓下有鄰居正在遛狗，聽聞聲響後抬頭一看，赫見一顆血頭顱從天而降，先砸到花圃植栽，再掉落地面滾動一段距離，鄰居目睹這一血腥慘狀，嚇得急忙報警。

警方接獲通報後立即趕往社區採證，發現中庭血跡斑斑，且花圃上還殘留一縷髮絲及頭皮，立刻封鎖現場。而梁男當下得知警方上門，直接反鎖在家中閉門不出；警方只好請來警消破門，隨後將梁男壓制逮捕。警方發現，屋內滿地都是鮮血，且地上還躺了一具無頭女師，經確認後發現中庭的頭顱、以及住家內的女屍皆為梁男母親。

▲梁男落網時精神亢奮，不斷胡言亂語，對於案情細節交代不清。（圖／記者沈繼昌翻攝）

梁男當下落網後情緒異常亢奮，不斷胡言亂語，一下說「媽媽不愛我」、一下又稱「有人歧視我」，但對於最關鍵的行兇動機、犯案細節均交代不清。檢方聲請羈押獲准，並依照「家暴殺害直系血親尊親屬罪」提起公訴。一審法院審理後，梁男的2名姊姊求情，請求不要判死，另外法院也認定他行為時失去辨識行為違法能力，依照刑法19條第2項規定減刑，一審因此將他判處無期徒刑。

▲2名姊姊一審時替梁男求情，請求法官不要判死。（圖／記者楊淑媛攝）

案經上訴，高等法院審理時，委請台大醫院對梁男進行鑑定，認為梁男有吸食多種毒品習慣，案發當晚除了安非他命外，還吸食了「卡西酮」類毒品，經鑑定確認，卡西酮類的毒品易誘發急性精神病症，服用者易出現思緒混亂、視幻覺情形，且容易有暴力行為。

合議庭審酌梁男犯後與警方對峙情形，確實出現思緒混亂、異常言行等舉止，因此認為梁男確實受到毒品影響，而「完全喪失」行為辨識能力，因此依刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，最後判決梁男無罪，並責付桃園市衛生局，全案仍可上訴。

▼梁男二審逆轉獲判無罪，法警當庭聯繫桃園市衛生局人員將其帶回。（圖／記者吳銘峯攝）