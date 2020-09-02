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神鬼男出獄扮司法黃牛　騙獄友前女友律師費、和解費穿幫了

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▲徐姓男子今年1月間因案遭羈押在桃園看守所，出獄後佯稱是律師經紀人向鄒之前女友索取律師費得逞，當晚二度欲詐騙時遭識破提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲徐姓男子今年1月間因案遭羈押在桃園看守所，出獄後佯稱是律師經紀人向鄒之前女友索取律師費得逞，隔日二度欲詐騙時遭識破提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子今年1月間因案被羈押在桃園看守所，期間認識被羈押禁見鄒姓男子，徐藉機攀談後對其涉案情節有初步了解，徐在3月出獄後趁鄒仍在禁見期間，佯稱是律師經紀人向鄒前許姓女友索取律師費3萬5千元得逞，徐食髓知味，隔日再度撥電話辯稱與對方以7萬5千元達成和解，許女打電話求證識破徐男詐騙伎倆提告；桃檢2日偵結依詐欺罪嫌將徐男提起公訴。

檢警調查，32歲的徐姓男子今年1至3月間因案被羈押在桃園看守所，羈押期間與鄒姓男子關押在同一舍房，徐藉機攀談後，了解鄒男相關案情，今年3月27日徐男獲釋出獄後隔天，徐打電話給鄒男前許姓女友，聲稱是其聘請律師之經紀人，索取3萬5千元律師費，許女不疑有他在大園區農會ATM提領現金交付給徐男。

徐男詐騙得手後食髓知味，隔日再度打電話給許女聲稱已與對方被害人以7萬5千元達成和解，許女質疑打電話向鄒男家屬求證，確認家屬並未聘請律師後再轉向警方報案，雙方後來約在某超商前交款時，徐男被埋伏員警當場拘捕到案。

徐男在檢警偵訊時否認犯行，辯稱曾撥打電話給許女，但只是要她去監獄會客，沒有向其要錢；許女則指證，3月28日徐男撥電話要索取3萬5千元律師費，她提款給徐，但隔日再度打電話聲稱急需現金和解等語才覺得懷疑；鄒男則聲稱，懷疑徐男在被關押期間，在共同櫃子內擺有其聲押書等資料，徐男可能趁機看過資料知道許女電話資料；檢方認為徐男涉嫌詐欺取財罪嫌犯行明確，偵結依詐欺罪嫌提起公訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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