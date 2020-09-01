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蘇揆承諾桃鐵地下化中央負擔75%　鄭文燦：打造軌道運輸新時代

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▲閣揆蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，聽取交通部鐵道局規劃桃園鐵路地下化規劃內容，桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍等人到場陪同。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，聽取交通部鐵道局規劃桃園鐵路地下化規劃內容，桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍等人到場陪同。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，了解交通部鐵道局規劃桃園鐵路地下化工程辦理情形，蘇貞昌表示，蔡英文總統有交代，桃園鐵路地下化中央要扛責即負擔75%，地方負擔25%經費，以有效減輕地方建設負擔，但未來土地回收若有收益，盼比照此比例計算回饋中央；鄭文燦指出，感謝中央支持讓軌道建設從雙北延伸到桃園成為現在進行式，讓桃園鐵路地下化順利推動。

▲閣揆蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，強調蔡總統有交代，中央將負擔75%，地方負責25%，以減輕地方建設負擔。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，強調蔡總統有交代，中央將負擔75%，地方負責25%，以減輕地方建設負擔。（圖／記者沈繼昌攝）

閣揆蘇貞昌1日上午視察中壢後站，包括交通部長林佳龍、國發會主委龔明鑫與桃園市長鄭文燦到場陪同。蘇貞昌認為，投資需要眼光、魄力與充裕的建設經費，桃園市鄭市長兼具眼光與魄力決策和領導，中央則以經費支持桃園建設和發展，桃園鐵路地下化總經費高達1047.93億元，蔡總統有交代，將由中央負擔75%，地方負擔25%經費，以有效減輕地方建設負擔，但未來土地回收若有收益，盼比照計算回饋中央。

▲閣揆蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，聽取鐵道局人員說明中壢臨時後站將於本月底啟用。（圖／記者沈繼昌攝）

▲閣揆蘇貞昌1日視察台鐵中壢後站，聽取鐵道局人員說明中壢臨時後站將於本月底啟用。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞常還說，桃園鐵路地下化與捷運工程同時施工，相信桃園市府與工程團隊在土地取得、都市計畫、周邊交通管制、工程進度掌握等方面，都會有效率達成預定目標，順利往前推動計畫，其中鳳鳴站與平鎮站優先完工的規劃，則可減輕交通黑暗期對市民造成影響，盼在中央及地方共同努力下，打造北北桃1小時軌道生活圈，展現國家重大建設魄力與成果，向世界展現台灣優秀實力。

▲中壢臨時後站預計本月底啟用。（圖／記者沈繼昌攝）

▲中壢臨時後站預計本月底啟用。（圖／記者沈繼昌攝）

林佳龍則提及，桃園鐵路地下化及捷運工程為交通部台鐵都會區捷運化重要的工程之一，交通部審查桃園鐵路地下化計畫，已於2018年9月啟動桃園鐵路地下化中壢車站先導工程，中壢臨時後站將在9月底完工、10月啟用，桃園將從目前縱貫線發展，串聯成三心六線，有助桃園轉大人，擴大首都生活圈，促進都市縫合。

▲中壢臨時後站本月底啟用後，中壢後站將拆除走入歷史。（圖／記者沈繼昌攝）

▲中壢臨時後站本月底啟用後，中壢後站將拆除走入歷史。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，桃園鐵路地下化全長約17.945公里，已進入實質推動階段，規劃3座既有車站地下化包括桃園、内壢與中壢，増設5座通勤站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原與平鎮），其中鳳鳴與平鎮首尾站將優先提早完工，以紓解桃園站與中壢站運輸壓力，也可讓新北市鶯歌與平鎮區居民及早享受鐵路便利性，而桃園站、內壢站與中壢站也將開發車站專區引進商圈，活絡地方發展。

▲桃園市長鄭文燦指出，感謝中央負擔桃園鐵路地下化75%經費，讓桃園市進入軌道運輸新時代。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，感謝中央負擔桃園鐵路地下化75%經費，讓桃園市進入軌道運輸新時代。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，桃園鐵路地下化總經費高達1047.93億元，蘇院長承諾中央負擔75%、地方負擔25%，將在綜合規劃核定後，辦理細部設計與用地取得，預計在工程發包開工後7年通車，可改善沿線共20處平交道、8處地下道與8處陸橋，鐵路騰空路廊則規劃綠園大道，配合三心六線計畫，打造北北桃1小時軌道生活圈，有效促進都市縫合，便利遊客及通勤族交通，提升城市發展及國家競爭力。

鄭文燦強調，台鐵桃園各站運量約12萬5千人次，桃園站為僅次於台北站的全國第二大站，中壢站則為全國第三大站，鐵路地下化將有效提升交通及發展效益，為縮短鐵路地下化工期與減少工程界面，中壢區中正路橫渡線須降挖3.2公尺，未來形成地下街，可帶動中壢站前商機；機場捷運A23站則須下降5.7公尺與後退6公尺，交通部鐵道局已於2018年9月啟動桃園鐵路地下化中壢車站先導工程。此外，市府將配合辦理變更都市計畫，目前永久軌路權範圍與鐵路沿線公共設施用地，已於今年7月28日獲内政部都委會審定，計畫核定後，即可立即辦理用地取得作業。

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