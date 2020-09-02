對中貿易留一手！　美：僅延長關稅豁免4個月而非1年

▲中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）會面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）於1日表示，已將中國部份商品的關稅豁免期延長至2020年底，這些產品包括智慧手錶、口罩、呼吸器等醫療產品、直立式鋼琴等，此次豁免期僅延長4個月，而非像先前一樣直接延長一年。此舉被媒體認為是美國為防止中國不履行貿易協議時的緊急對策。

根據《路透社》報導在2020年初，中美貿易戰歷時18個月後，雙方終於簽下了第一階段貿易協議。此次僅延長4個月被認為可能是川普政府為以防萬一中國毀約不履行第一階段協議時，可用解除關稅豁免向中國施加壓力。此舉雖能保持美國在貿易戰中的影響力，卻會提高進口中國產品的不確定性。.

美國貿易代表署於美國聯邦公報中提到，此次延長豁免的產品包括許多藍牙和穿戴式裝置，例如蘋果（Apple Inc.）、FitBit、Sonos等公司從中國進口的科技產品、口罩、呼吸器、聽診器套和棉紗布和血壓計袖帶…等醫療用品、直立式鋼琴、液晶顯示器模組以及不銹鋼錶殼。

這些產品是一年前「301條款」中獲排除關稅的品項，而當時美國對中國1,250億美元（約3.67兆元台幣）商品徵收15%的關稅，後又在第一階段協議中降至7.5％。

美國貿易代表先前將關稅協議期效訂為一年，此次延長卻變成僅僅4個月。川普政府曾揚言，如果中國未能確實執行於今年2月啟動的第一階段協議，就會提高中國商品的關稅。雖未表明確切原因，但此次豁免期縮短被推測是美國為了防止中國不履行協議時，便可即時對中國增稅施壓的應對方案。

儘管白宮於8月13日表示，貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）滿意第一階段協議的進展，上周美中雙方也重申了對執行情況「感到樂觀」。但目前為止，中國對美國的採購金額遠遠落後於協議中所示，期望相比2017年增加770億美元的首年目標。

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