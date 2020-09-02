堅持有福同享！抖音美國業務　川普要求：美政府也要分

▲川普跟抖音的恩怨未了。（圖／路透）

文／中央社

美國總統川普今天重申，美國政府應從短影音平台TikTok出售美國業務案獲得可觀報酬，因為他們竭力促成了這筆交易。

TikTok成了華府與北京外交風暴的夾心餅乾，川普8月簽署2項行政命令，逼迫TikTok中國母公司字節跳動（ByteDance）在9月15日前出售或分拆TikTok在美業務，否則將禁止美國個人或實體與其有生意上的往來。

川普接受記者訪問時說：「我告訴他們，他們必須在9月15日之前達成協議，否則TikTok將在美關門大吉。」

川普還說：「且我認為，美國（政府）必須獲得補償，抽取一筆可觀的佣金，因為是我們促成這項交易，所以我們應該得到佣金。」

批評人士抨擊川普想從中分一杯羹的舉措似乎違憲，且類似於敲詐勒索。

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）日前證實加入微軟（Microsoft）陣營，聯手競標TikTok，甲骨文公司（Oracle）據傳也對將TikTok收歸旗下興趣濃厚。

「華爾街日報」引述熟知內情的不具名消息人士報導，中國上週公布限制出口人工智慧技術的新政策，各方正試圖釐清TikTok的核心演算法是否可作為交易一部份這項關鍵問題。

字節跳動矢言要「嚴格遵守」中國祭出的出口新規，恐使TikTok出售在美業務案變得更加複雜。