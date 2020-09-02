台南市智慧路邊停車計費系統　獲頒「智慧城市創新應用獎」

▲台南市政府以全國首創、規模最大的「智慧路邊停車計費系統」榮獲「2020智慧城市創新應用獎」，市長黃偉哲接受副總統賴清德頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府以全國首創、規模最大的「智慧路邊停車計費系統」為參獎作品，榮獲台北市電腦商業同業公會主辦的「2020智慧城市創新應用獎」，2日由台南市長黃偉哲接受副總統賴清德頒獎，充分肯定台南市在推動智慧城市建設的卓越表現，更顯見台南市智慧化成果深受多方肯定。

為有效改善台南市停車熱區的路邊停車格位使用效率、提高停車供給、及減少民眾找尋格位的時間，台南市長黃偉哲指示交通局以智慧化管理路邊停車格，積極建置「智慧路邊停車計費系統（智慧停車柱）」及「地磁偵測器」，路邊收費停車格62.5%智慧化比例，為全國之冠。

市長黃偉哲表示，市區停車熱區在道路空間上增設停車格有很大的限制，但能進一步的在時間上提高周轉率，相對的也是提高了停車格位的供給，因此智慧停車管理是台南市重要的施政目標，台南市自2018年6月率全國之先與宏碁智通股份有限公司以BOT方式完成簽約，於2020年5月底完成2000席智慧停車柱建置並營運。

同時，台南市亦爭取經濟部工業局補助，與遠傳電信股份有限公司及台灣國際開發事業有限公司合作，在台南市建置5500席地磁偵測器，經由三方業者與市府共同努力，目前台南市智慧化停車格總數已達7500席，占全市12000格路邊收費停車格的62.5％，比例居全國之冠，但台南市並不會因此就停下智慧化的腳步，市府將持續佈設智慧停車格，以達到全市收費停車格100％智慧化目標。

交通局局長王銘德指出，這兩項智慧停車設施，等於是將路邊停車格透過科技的應用升級智慧化，藉由智慧停車柱及地磁偵測器所蒐集到的相關資訊，透過全台首創的「智慧停車雲端數據平台」加值應用，除了能提供即時停車資訊，甚至可提供預測停車位服務，相關分析還能作為未來交通政策的施政參考，目的都在創造民眾更滿意的停車體驗。

台南市停車管理處處長黃俊傑指出，智慧停車服務自2020年4月啟用後，在有智慧停車格路段與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長了15.01％，且透過已上線營運路段進行滿意度調查，結果顯示，市民對智慧停車柱的操作、繳費方式都有正面評價，滿意度達89％，顯見「智慧停車計費系統」除受獎項的肯定之外，更受民眾的支持，停管處也將持續改善停車熱區供需失衡問題，縮短民眾尋找停車空位時間，提供市民更優質、更便捷的停車服務。

・一抹逆齡