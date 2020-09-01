爆料「假三倍券」挨告免罰　台南藍軍議員感謝法官再轟蘇貞昌　

▲國民黨台南市議員王家貞、李中岑感謝法官不畏權勢，用簡易判決捍衛憲法保障的基本人權「言論自由」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員王家貞、李中岑1日指出，行政院長蘇貞昌政治追殺台南兩位議員，簡易判決出爐「不罰」，王家貞和李中岑感謝法官不畏權勢，用簡易判決捍衛憲法保障的基本人權「言論自由」。

王家貞、李中岑並怒批蘇貞昌，有愧鄭南榕用生命追求言論自由的犧牲，降尊紆貴上級交辦，不惜用民進黨以前最嗤之以鼻的社會維護法，移送關切假三倍券的地方民代，民進黨全面執政後，霸凌民主、侵犯人權、製造社會不安，蘇貞昌欠民主一個道歉應下台謝罪。

王家貞和李中岑議員表示，民進黨推出三倍券後，因為政策粗糙、印製粗糙，引起民眾的惶惶不安，網路更是一面倒地在談論假三倍券問題，她們接獲陳情呈現民意，只是要中央正視三倍券所引起的民怨，沒想到反被行政院長蘇貞昌扣上散播謠言的大帽子。

王家貞和李中岑指出，蘇貞昌的上級交辦動用司法警察權，硬是浪費非常多的社會資源，感謝法官在這麼短時間還給民代監督權利的公道，蘇揆降尊紆貴追殺她們這兩位小議員，也讓社會各界重視到民主政治怎可以沒有民意監督，感謝法官用簡易判決捍衛憲法保障的基本人權「言論自由」。

王家貞和李中岑也怒嗆蘇貞昌，民進黨別忘了執政所說的謙卑謙卑再謙卑，更別忘了鄭南榕為百分之百言論自由而死的事件，蘇貞昌欠民主一個道歉，應下台謝罪，她們兩人歷經此事件後，會更苦民所苦，全力為民喉舌，全心為民發聲。

・一抹逆齡