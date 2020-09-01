台南中秋傳愛幸福無礙！　黃偉哲：請多訂購身障機構秋節禮盒！

▲台南市社會局舉辦「中秋傳愛，幸福無礙」台南市身心障礙福利機構及團體中秋愛心產品禮盒促銷活動記者會，市長黃偉哲籲請多訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋佳節即將到來，身心障礙朋友已準備好各種秋節禮盒供民眾選購，台南市社會局1日上午特別在民治市政中心1樓大廳，舉辦「中秋傳愛，幸福無礙」台南市身心障礙福利機構及團體中秋愛心產品禮盒促銷活動記者會。

會中邀請台南市9家身心障礙福利機構及團體，在現場擺攤供民眾試吃，台南市長黃偉哲親臨現場擔任促銷代言人，並化身美食評論家，大讚身障團體精心準備的秋節禮盒健康又美味，籲請各界踴躍訂購！





台南市政府每年都會精心為身障機構及團體的秋節禮盒規劃辦理促銷記者會及定點展售，今到場設攤的9家身障機構，包括台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會、台灣省私立心德慈化教養院、台灣省私立鴻佳啟能庇護中心、台南市私立天主教瑞復益智中心、台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊、台南市腦性麻痺之友協會、台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會附設朝興啟能中心、衛生福利部嘉南療養院及喜憨兒社會福利基金會等，所準備的各式秋節禮品，都經由衛生單位檢驗合格。市議員沈家鳳也到場共襄盛舉。



黃偉哲表示，一年一度的中秋佳節又即將到來，中秋節是傳統3大節日之一，有許多市民朋友會趁著中秋節贈送禮品給親友以表達情誼，市府多年來用實際行動支持並推廣身障團體生產之禮品，今年身障團體所推出的秋節禮盒，除了有各式各樣的月餅與手工餅乾外，還有花茶、蛋捲及咖啡等品項，都是佳節送禮的好選擇。



黃偉哲說，一樣是要送禮，若選購身障朋友生產的商品當伴手禮，另方面能夠讓這些院童院生，能夠用自己的雙手來證明他們對社會有所貢獻，我們覺得這部分是很重要，這也是整個治療的一環，也是整個社會福利的一環。





黃偉哲特別呼籲，包括市府各單位、民意代表、企業界及市民朋友，大家以實際行動支持身心障礙朋友，能夠讓這些社福團體發現這個台南市是有愛的城市，這個社會是有愛的社會，能夠讓我們的社福團體的院童院生能夠過一個更開心、更快樂的中秋節。



今年市府社會局特別邀請工策會共同合作，透過工策會強大管理行銷專業與企業資源，進行跨領域專業合作，期盼3年內協助南市轄內身障單位透過產品包裝、導入健康元素、結合台南在地農產品來提升產品內容與品質，以逐漸擺脫過往社會大眾對於身障團體「弱勢」、「公益」、「做愛心」的刻板印象，進而建立屬於自己的品牌。



另外，社會局今年也與南紡購物中心合作，將於9月5日下午2時至晚間8時在南紡購物中心1F戶外中華東路廣場舉辦 「Love公益 中秋送暖 」活動，民眾屆時可與親朋好友相揪一同逛市集、玩手作、欣賞精彩的舞台表演，當天至市集消費滿額199元以上，即可獲得抽獎券一張（限量100份，每人限領一張），更有機會將果陀劇場《步步驚笑》台南場票券！





今天參加設攤的身障機構秋節產品都經由衛生單位檢驗合格，黃偉哲與社會局副局長顏靚殷、台南市工策會副總幹事陳宗明等人，以平板掃描台南市工策進會設計台南市秋節禮盒電子專刊QRcode，即連結至台南市9家身障單位秋節禮盒產品之網站。有興趣訂購的市民朋友，亦可至2020臺南市身心障礙福利機構及團體秋節產品禮盒促銷活動網站(網址：http://www.idipc-tainan.com/moon_cake)，有各家產品詳細介紹。

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