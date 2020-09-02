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全力推動並落實性別平等　黃偉哲：打造台南成為性別友善城市

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▲台南市副市長許育典代表市長歡迎游美惠教授，並針對國內性別平等政策綱領現況等議題做專題演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市副市長許育典代表市長歡迎游美惠教授，並針對國內性別平等政策綱領現況等議題做專題演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

性別主流化是一種時代趨勢及國際潮流，更是一個為促成性別平等而努力的過程，台南市長黃偉哲特別指示邀請高雄師範大學性別教育研究所教授游美惠，在內部會議中，分別針對性別主流化與CEDAW、性別主流化工具、性別平等意識及國內性別平等政策綱領現況等議題做專題演講。

台南市副市長許育典代表市長歡迎游美惠，許育典認為，為了打造性別友善的城市，在台南市政府各種大型活動，請各局處加強性別主流化的宣導，並提供適當的關懷與輔導申請管道，公務人員是創造幸福城市的基礎，我們也必須正面制止霸凌與歧視的行為，不論在校園、職場還是戶內外環境，市府有義務推動實質平等的性別友善環境，並提供即時申訴與通報的途徑。

▲台南市副市長許育典代表市長歡迎游美惠教授，並針對國內性別平等政策綱領現況等議題做專題演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

游美惠教授指出，CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women)是消除對婦女一切形式歧視公約，是國際人權重要規範，也是聯合國五大人權公約之一。性別主流化可將性別平等意識融入或深植於公部門推展業務中，在橫向部分將性別主流化價值貫穿各領域與各個行政部門，在縱向的部分則是在整個政策執行過程，包含政策的規劃、研擬、制訂、執行與管考都具有性別觀點的考量。

游教授也強調，性別主流化是推動的策略，是為了促成性別平等而努力，性別平等才是目標，不論是政策或是行動者，具有性別平等意識的內涵才是重點，而性別主流化推動工具則包括性別統計、性別分析、性別預算、性別影響評估、性別機制（如行政院性別平等處，行政院性別平等委員會 各縣市政府之婦女權益促進委員會等）。

目前國內「性別平等政策綱領」，於2011年12月2日奉行政院核定，作為未來 性別平等政策指導方針，並由2012年成立之 行政院性別平等處主政，規劃我國性別平等施政藍圖。游教授指出，性別平等政策綱領包含三大基本理念、七大核心議題、四項論述架構，而性別主流化的成功關鍵因素之一，在於執政者的政治意志與政策願景，性別平等意識的開展是重要基礎，而性別平等政策的推展是人民福祉。

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