全國救護志工菁英　台南市義消救護中隊林泳綨　

▲台南市義消救護中隊第一分隊分隊幹事林泳綨，當選2020年全國救護志工菁英。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義消救護中隊第一分隊分隊幹事林泳綨，歷經內政部消防署審查委員針對救護勤務勤勉負責、提升救護品質認真學習精研技術、執行救護衝破險阻不畏艱難、致力救護宣導、領導得力等面向嚴格評核後脫穎而出，獲選為2020年度全國救護志工菁英之殊榮。

林泳綨自2014年加入義消救護中隊，多年來協助消防局救護協勤工作時數達1926小時，加入中隊之原因是在醫院照顧奶奶的過程中，思考是否可以學習有關救護技能，不僅可以自助也能對社會有所貢獻，毅然報名參加初級救護技術員訓練，取得救護技術員證照後，加入義消開始協助救護勤務。

林泳綨與分隊學長姐出勤救護期間，漸漸體會到救護人員的辛苦及學習理性、冷靜的處理各種情況，相當的不容易，期間曾多次執行到院前OHCA救護案件，在與警消學長高度的默契通力合作之下，將心肺功能停止病患成功搶救，康復出院；2016年參與0206維冠大樓倒塌現場任務派遣，配合中隊指揮所屬人力配置，負責災害現場的守候值勤工作，其態度主動積極、負責盡職。

緊急醫療救護系統是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，因此提昇緊急救護品質，作為醫院的延伸，對緊急傷病提供快速適切的治療以減少病患死亡與失能率。台南市消防局義消救護中隊皆來自社會各階層人士，且均受過初級救護技術員（EMT-1）以上訓練合格，除協助消防救護勤務外，並積極配合救護宣導活動，消防局李明峯局長表示，義消救護中隊成立20餘年來，協助消防局緊急救護勤務成效卓越，該中隊於2017年度獲選衛生福利部全國績優志工團隊之殊榮，充分展現紮實的救護技能及團隊向心力，每個成員的重要性與貢獻度不言而喻，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許台南市消防局所屬義消人員能以此為表率。

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