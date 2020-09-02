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反對背叛台灣！索羅門最大省「舉行獨立公投」　不甩中國鈔票誘惑

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▲中國大陸與索羅門群島建交,中索建交。（圖／路透社）

▲中索建交引發索國最大省不滿。（圖／路透社）

文／中央社

大洋洲國家索羅門群島去年執意和台灣斷交，轉與中國正式建立外交關係，在索國大省馬萊塔掀起反彈聲浪。馬省宣布將舉行獨立公投，調查民眾對脫離索羅門獨立建國的意願。

路透社報導，與美國結盟的馬萊塔省（Malaita）人口占全國約1/4，長期抱有獨立建國的雄心大志，由於荷尼阿拉中央政府不太可能承認馬省發起的獨立公投，恐進一步加劇雙方不和。

馬萊塔省長蘇達尼（Daniel Suidani）在昨夜發布的聲明中說，荷尼阿拉當局明知馬萊塔省不承認外交關係的變化，卻仍繼續施壓，要求馬省接受中國。

蘇達尼說：「索羅門群島的領導階層正邁向獨裁治國，現在已經到了讓馬萊塔人民思考，是否依然願意成為這個國家一分子的時候了。」

「自決是人權的核心。任何權力都無法無限期地阻止任何群體在最終實現抱負，無論過程有多艱辛，及需要多長時間。」

索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）今天未立即回覆置評要求。

索羅門群島坐落於澳洲東岸北方，是戰略地位重要的太平洋國家。馬萊塔省一直與美國和其盟友商討開發深海港口計畫，中國則有意在索國首都所在的瓜達卡納島（Guadalcanal）尋求開發。

馬萊塔省政府和台灣外交部告訴路透社，台灣援助馬萊塔省的醫療物資遭索羅門中央政府扣留，使得這個索國人口第一大省與荷尼阿拉間的緊張關係近來升溫。

索國政府支持中國在疫情大流行期間，派遣包機赴索羅門撤離受困公民，並將中國開發夥伴帶到索國一事，引發各界激辯。蘇嘉瓦瑞本週稍早在聲明中說，所有乘客都將接受嚴格檢測並遵守隔離規定。

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