　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園懸案22年還公道！17歲少女遭虐殺焚屍　2嫌遭聲押禁見

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園地檢署20日早上到桃園地院搜索男法官涉嫌妨害秘密案，院檢雙方都低調以對。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲少女焚屍案新進展，桃園地院1日裁定2嫌羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園平鎮1998年焚屍案，17歲林姓少女被燒成焦屍、棄置公墓。案件懸宕22年，直到去年一名目擊男子出面指證，檢警重啟調查，才在今年8月宣告偵破，並依殺人罪起訴潘男、吳男及2名陳女共4人，求處重刑。由於吳男在逃遭通緝，桃園地院1日認為潘男、陳女2人有串證逃亡之虞，裁定羈押禁見。

根據檢警調查，17歲林姓少女因故離家，在潘男、吳男及2名陳女合資經營的檳榔攤工作，但因潘男、陳女及吳男都會吸毒，加上潘男當時是軍人，有天發現檳榔攤營收款像短少，懷疑是林女所為，又擔心遭檢舉吸毒，竟合謀將對方拘禁在2樓房間內凌虐毆打，並用檳榔剪剃去頭髮。

林姓少女一度逃離現場，但隔天又被4人抓回原處拘禁，接連遭球棒毆打、開山刀割傷，失血過多失去意識。4人見狀不停手，竟綑綁林女手腳、用毛巾纏頸後，再插入棍棒絞殺，並以沾濕的金紙貼附面部，導致少女全身多處銳器傷、頭部鈍傷，頸部脫位，引發中樞神經休克身亡。

過程中，2名陳女輪番用腳踩踏林女腹部，確認少女是否身亡，直到林女斷氣，4人才開始討論如何毀屍滅跡。當時潘男提議焚屍，4人便購置3桶汽油，將遺體載到平鎮復旦路4段旁草叢焚燒。為了避免遺體身分曝光，4人在林女臉部澆淋汽油，確保焚燒完全才逃離現場。

▲發生在1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女屍命案，警政署當時還推出協尋專刊希望找出死者身分。（圖／翻攝自警政署網站）

▲當年警政署曾推出協尋專刊，希望找出死者身分。（圖／警政署）

1998年12月9日傍晚，路過民眾向警方報案，指疑似有人在路旁焚燒動物屍體。警方據報趕抵，赫見焚燒的是一具女屍，立刻根據死者身穿的豹紋上衣、深色皮裙，以及擦深色指甲油、馬靴等特徵，成立專案小組調查。

不過，當時科技受限、監視器畫面缺乏，加上遺體無人認領，相關跡證不足，遲遲無法確認死者身分，案情陷入膠著。事隔21年，一名30多歲男子去年7月突然跑到苗栗縣某派出所，自稱是兇嫌的友人，也是當年兇案的目擊者，但受不了良心譴責，決定向警方道出真相。

▲發生在1998年桃園市平鎮市復旦路路旁4段草叢女屍命案，平鎮警分局當時因關鍵證人提供目擊線索讓破案露出曙光。（圖／記者沈繼昌攝）

▲平鎮警分局去年因關鍵證人提供目擊線索，讓懸案露出曙光。（資料照／記者沈繼昌攝）

消息曝光後，死者家屬表示，當時女兒叛逆，高中輟學就北上桃園工作，很少回家，從未透露工作，後來無故失聯，他們雖向警方報案，但遲遲沒有下文。過去，他們看過焚屍新聞報導，但沒想過就是自己女兒，如今事隔22年得知女兒遭殺害，還是無法接受，盼司法還女兒一個公道。

檢方認為，潘男等4人的殺人罪嫌雖發生在22年前，但依刑法第80條第1項第1款但書，無追訴權時效消滅問題，再者認為4人泯滅人性，犯後又推諉卸責，導致被害人家屬承受無法抹滅的傷痛，因此31日依殺人罪起訴4人，並向法院求處重刑，「22年前少女慘遭虐殺焚屍命案沉冤昭雪」。

至於吳男尚未到案，已由桃園地檢署發布通緝。桃園地院1日認為，潘男、陳女2人有串證逃亡之虞，裁定羈押禁見。

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　曝超神投資法
獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情
高雄少女戴項圈遭囚禁！破案關鍵是「備用手機」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

主嫌手機關鍵對話…均已「收回」　警還原追查是否有其他受害少女

高雄少女遭囚禁66小時未受凌虐　原來早有警覺…假意順從

桃園懸案22年還公道！17歲少女遭虐殺焚屍　2嫌遭聲押禁見

槍擊館長嫌沒付錢「打99通電話」請律師　事務所：基於道義

獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情：這幾天好緊張

彰化國小師「護航」略誘少女共犯！嗆告網友　校方給回應

代課老師PTT護航王男　「略誘罪」移送網友洗板：出來玩啊

快訊／雲林莿桐暗夜火警　老公下班急拖出　妻倒臥房中仍不幸身亡

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

主嫌手機關鍵對話…均已「收回」　警還原追查是否有其他受害少女

高雄少女遭囚禁66小時未受凌虐　原來早有警覺…假意順從

桃園懸案22年還公道！17歲少女遭虐殺焚屍　2嫌遭聲押禁見

槍擊館長嫌沒付錢「打99通電話」請律師　事務所：基於道義

獨／大家都在找你！還拿留言給我看　高雄少女親曝「保全界李宗瑞」囚66小時

獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情：這幾天好緊張

彰化國小師「護航」略誘少女共犯！嗆告網友　校方給回應

代課老師PTT護航王男　「略誘罪」移送網友洗板：出來玩啊

快訊／雲林莿桐暗夜火警　老公下班急拖出　妻倒臥房中仍不幸身亡

中職／砸傷5年再碰上　陽耀勳：林哲瑄說他會怕

暑假作業被退回！學生「蹲坐教室外瘋狂補寫」　網笑：滿滿回憶呀

自拿BB槍「射爆一邊蛋」！　狂男10天後多重器官衰竭亡

桃園「焦黑火燒屋」1200萬出售！網傻：旺宅耶…內行人點關鍵

情侶必學7個體位！吵架後的性愛特別激情

廣西3日遊旅費140元！大媽吐槽全吃爛菜　送1鵝「帶回家自己養」

騎士「轉頭看妹」下秒撞車倒地！美腿女回眸關心他…網嗨翻：一切都值得了

北京大學「南海感知計畫」指：美軍驅逐艦行經「澎湖以東」海域

無視友人勸誡！校長娶小22歲校花　下場是50萬贍養費離婚抑鬱亡

中職／富邦轟炸威拉諾　蔣智賢：情鬼功課做的好

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

社會熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

消失的梯子連　警擴大追查「保全李宗瑞」

即／高雄少女案盧男、王男無保請回

代課老師PTT護航王男　略誘罪移送網洗板

少女獲救畫面曝！警「破密室2門」攻堅吼：不要動我開槍喔

更多熱門

相關新聞

台灣「檳榔西施」成為漫畫主角！

台灣「檳榔西施」成為漫畫主角！

來自巴西的漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão）近來推出首部正式出版的作品《檳榔美少女》，是他當年來台就讀北藝大美術所後開始進行的創作。盧卡斯透露，一開始決定要畫這題材時，身邊朋友紛紛說「幹嘛畫檳榔西施，很俗！」「小時候我媽不讓我靠近檳榔西施⋯⋯」這些回應讓他反而「更想畫這個故事」，因為他沒想到台灣這麼先進又開放的社會，還會有這樣的偏見。

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

坎坷男燒成焦屍今出殯　學弟下跪痛哭：下輩子再還

坎坷男豆漿店成焦屍　神秘暖心董娘：後事我來辦

坎坷男豆漿店成焦屍　神秘暖心董娘：後事我來辦

男豆漿店打工慘遭火噬　老師誇他善良好心

男豆漿店打工慘遭火噬　老師誇他善良好心

員林豆漿店惡火死者命運坎坷　12年前捐薪助學弟

員林豆漿店惡火死者命運坎坷　12年前捐薪助學弟

關鍵字：

焚屍懸案公墓焦屍檳榔西施

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

高雄少女案　全台出動200警力

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

德國警告王毅：不要威脅歐洲盟友

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

茵聲關美肌真面目罕見現形！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面