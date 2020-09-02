桃園懸案22年還公道！17歲少女遭虐殺焚屍　2嫌遭聲押禁見

▲少女焚屍案新進展，桃園地院1日裁定2嫌羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園平鎮1998年焚屍案，17歲林姓少女被燒成焦屍、棄置公墓。案件懸宕22年，直到去年一名目擊男子出面指證，檢警重啟調查，才在今年8月宣告偵破，並依殺人罪起訴潘男、吳男及2名陳女共4人，求處重刑。由於吳男在逃遭通緝，桃園地院1日認為潘男、陳女2人有串證逃亡之虞，裁定羈押禁見。

根據檢警調查，17歲林姓少女因故離家，在潘男、吳男及2名陳女合資經營的檳榔攤工作，但因潘男、陳女及吳男都會吸毒，加上潘男當時是軍人，有天發現檳榔攤營收款像短少，懷疑是林女所為，又擔心遭檢舉吸毒，竟合謀將對方拘禁在2樓房間內凌虐毆打，並用檳榔剪剃去頭髮。

林姓少女一度逃離現場，但隔天又被4人抓回原處拘禁，接連遭球棒毆打、開山刀割傷，失血過多失去意識。4人見狀不停手，竟綑綁林女手腳、用毛巾纏頸後，再插入棍棒絞殺，並以沾濕的金紙貼附面部，導致少女全身多處銳器傷、頭部鈍傷，頸部脫位，引發中樞神經休克身亡。

過程中，2名陳女輪番用腳踩踏林女腹部，確認少女是否身亡，直到林女斷氣，4人才開始討論如何毀屍滅跡。當時潘男提議焚屍，4人便購置3桶汽油，將遺體載到平鎮復旦路4段旁草叢焚燒。為了避免遺體身分曝光，4人在林女臉部澆淋汽油，確保焚燒完全才逃離現場。

▲當年警政署曾推出協尋專刊，希望找出死者身分。（圖／警政署）

1998年12月9日傍晚，路過民眾向警方報案，指疑似有人在路旁焚燒動物屍體。警方據報趕抵，赫見焚燒的是一具女屍，立刻根據死者身穿的豹紋上衣、深色皮裙，以及擦深色指甲油、馬靴等特徵，成立專案小組調查。

不過，當時科技受限、監視器畫面缺乏，加上遺體無人認領，相關跡證不足，遲遲無法確認死者身分，案情陷入膠著。事隔21年，一名30多歲男子去年7月突然跑到苗栗縣某派出所，自稱是兇嫌的友人，也是當年兇案的目擊者，但受不了良心譴責，決定向警方道出真相。

▲平鎮警分局去年因關鍵證人提供目擊線索，讓懸案露出曙光。（資料照／記者沈繼昌攝）

消息曝光後，死者家屬表示，當時女兒叛逆，高中輟學就北上桃園工作，很少回家，從未透露工作，後來無故失聯，他們雖向警方報案，但遲遲沒有下文。過去，他們看過焚屍新聞報導，但沒想過就是自己女兒，如今事隔22年得知女兒遭殺害，還是無法接受，盼司法還女兒一個公道。

檢方認為，潘男等4人的殺人罪嫌雖發生在22年前，但依刑法第80條第1項第1款但書，無追訴權時效消滅問題，再者認為4人泯滅人性，犯後又推諉卸責，導致被害人家屬承受無法抹滅的傷痛，因此31日依殺人罪起訴4人，並向法院求處重刑，「22年前少女慘遭虐殺焚屍命案沉冤昭雪」。

至於吳男尚未到案，已由桃園地檢署發布通緝。桃園地院1日認為，潘男、陳女2人有串證逃亡之虞，裁定羈押禁見。

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