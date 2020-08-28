「怎麼會是他？」29歲男豆漿店打工慘遭火噬　老師誇他善良好心

▲巫男家境清苦。（圖／翻攝自東森電視新聞）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店，清晨4點多發生火警，29歲的巫姓員工疑似在操作瓦斯不慎引發大火，人活活被燒成焦炭，巫男父母雙亡，獨居生活貧困，就讀大慶商工時曾捐出1萬元幫助康姓學弟，如今發生噩耗，學校的老師簡直無法置信的說，「怎麼會是他？他是一個很善良又很好心的人。」

▲豆漿店被燒成焦黑。（圖／記者唐詠絮攝）

據了解，火災發生前曾因「蒸包子鍋」無瓦斯使用，巫男把「豆漿鍋」瓦斯移給蒸包子鍋使用，中途造成瓦斯大洩漏，起火燃燒，巫男來不及逃生，當場被大火燒得焦黑慘死，另二名女員工，分別是陳姓(61歲)和阮姓(39歲)婦人燒傷，送員林基督教醫院轉送彰化基督教醫院急救。

▲巫男家境清苦曾捐薪幫學弟助學。（圖／翻攝自東森電視新聞）

巫男命運乖舛，父親車禍成為植物人，母親後來又跳樓自殺，他半工半讀完成學業，2008年時他在大慶商工就讀建教班時，得知剛入學的康姓學弟5歲時父親去世，母親又改嫁，巫男認為學弟比他命運更坎坷，更需要幫助，還把自己打工的薪水1萬元捐給學弟，2人為此還曾結拜成為兄弟。

▲巫男進行招魂。（圖／記者唐詠絮攝）

康姓學弟畢業後曾在台中沙鹿區開過機車行，今年轉到貨運公司上班，2014年曾透過媒體找過巫姓學長，但都石沉大海，如今得來的消息竟是噩耗，讓他悲從中來，不僅訝異也很心痛，哽咽表示，學長後事如果有需要他幫忙，一定會義不容辭協助。

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