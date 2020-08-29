坎坷男豆漿店成焦屍...父母雙亡無人辦後事　神秘暖心董娘：我來送他一程

記者唐詠絮／彰化報導

昨(28)日清晨員林市莒光路1家豆漿店火警，29歲的巫男逃生不及葬身火場，更加令人不捨的是他父母雙亡命運坎坷，為人善良又樂觀，捐打工薪給學弟助學，令人不捨，不少民眾知道他的故事後，紛紛在網路發起募捐喪葬費，禮儀公司的賴姓董娘今天受訪時也呼籲民眾切勿捐款，巫男的身後事全權協助到圓滿。

▲巫男的身後事禮儀公司賴姓女董娘要全權協助包辦。（圖／記者唐詠絮攝）

▲巫男靈位只有牌位沒有遺照。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨天寶蓮生命禮儀公司接獲通知時，賴姓董娘馬上和多位同仁到火場了解，原本還不知道巫男命運乖舛，經過了解後才知道整個來龍去脈後，當下便決定給予協助，整個費用大約10萬元，而這筆喪葬費用也會自行吸收，雖然談不上風光，但至少該有的都會有。

▲員林早餐店惡火奪命，閃燃畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

死者巫男命運坎坷，國二時父親因車禍成了植物人，唯一仰賴的母親隨後又跳樓輕生，孤留巫男一人與命運搏鬥。雖然成長的路程坎坷，但巫男卻不曾向命運低頭，2008年就讀大慶商工建教班時，得知剛入學的康姓學弟命運比他更加乖舛，還伸出援手捐出打工的1萬元，最後康姓學弟僅收下5000元，2人因此結拜為乾兄弟，傳為校園一段佳話，還登上各大媒體版面。

今(29)日早上賴姓董娘為了巫男，還特地前往彰化殯儀館一趟，她為人甚為低調不願曝光，只表示，她知道網路有善心人士已經在發起募捐，但也因為接受善款很麻煩，處理後續問題相當的繁複，所以我們禮儀公司從火化到入塔會全權協助。

▲彰化巫男被燒成焦屍，康姓學弟明天將前往送最後一程。（圖／記者羅志華攝）

賴姓董娘同時呼籲，巫先生一事沒有募款，若民眾有看到以此名義募款，應馬上報警處理，以免上當，如今最遺憾的就是沒有他的遺照，她手上只有12年前媒體報導與康姓學弟的合照圖，想要用身分證的照片，又涉及個資不便取得，目前只能用牌位。

賴姓董娘說，相信巫先生在天之靈，應該都感受得到有大家的滿滿愛，明天清晨6時30分從彰化殯儀館要出發火化，康姓學弟也會到場送他最後一程。

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