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台灣檳榔西施成主角！巴西漫畫家創作《檳榔美少女》：聽到偏見更想畫

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▲▼台灣檳榔西施成主角！巴西漫畫家盧卡斯創作《檳榔美少女》，透露當初聽到偏見更想畫。（圖／遠流出版）

▲以台灣「檳榔西施」為主角！巴西漫畫家盧卡斯創作《檳榔美少女》，透露當初聽到偏見後「反而更想畫」。（圖／遠流出版）

記者林育綾／綜合報導

來自巴西的漫畫家盧卡斯（Lucas Paixão）近來推出首部正式出版的作品《檳榔美少女》，是他當年來台就讀北藝大美術所後開始進行的創作。盧卡斯透露，一開始決定要畫這題材時，身邊朋友紛紛說「幹嘛畫檳榔西施，很俗！」「小時候我媽不讓我靠近檳榔西施⋯⋯」這些回應讓他反而「更想畫這個故事」，因為他沒想到台灣這麼先進又開放的社會，還會有這樣的偏見。

盧卡斯出生於巴西薩爾瓦多，12歲迷上人氣團體S.H.E 之後，更因此愛上中文、台灣偶像劇、華語流行歌曲。大學畢業後在當地從事平面設計工作，過著不斷應付業主要求的生活，一度感到茫然，直到24歲收到國立台北藝術大學美術所錄取通知，終於如願來台唸書。

請繼續往下閱讀...

他熱愛台灣的滷肉飯、棺材板、珍珠奶茶、夜市⋯等，也用全中文寫完碩士論文，舉辦以人體為畫布的畢業個展。喜愛漫畫的他，開始實踐成為一名漫畫家的夢想，以「檳榔西施」為主角創作《檳榔美少女》，故事可看見盧卡斯對台灣風土人情的好奇觀察，還有對跨性別、校園霸凌、單親家庭、都市更新⋯等議題的關注與思索，展現出有別於台灣本土創作者的視角。

他回憶第一次聽到「檳榔西施」這個詞，是在2008年李康生自導自演的電影《幫幫我愛神》，原以為這是特別為電影創造的行業設定，直到來台就讀，「沒想到在我住處旁邊，就能看到坐在玻璃屋裡、穿著性感服裝的辣妹！」盧卡斯說，當時很驚訝台灣有這麼開放又獨特的職業，也慢慢瞭解它所帶來複雜而矛盾的社會議題。記得第一次看到被吐在地上的檳榔汁時，也跟故事中男主角一樣，「以為有人受傷噴血了。」

另一個常在路邊看到的「檳榔盒」，喚起了他的童年記憶。盧卡斯說，90年代巴西的兒童電視節目很詭異，許多主持人都是穿得很少的辣妹，而台灣的檳榔盒，讓他想起6、7歲時收集的「偶像卡」，上面印著清涼主持人照片，所以每次撿到檳榔盒都會帶回家。

決定開始以檳榔西施為主角創作漫畫，是盧卡斯在美術所念到第3學期時，對自己的未來有各種問號，「這時，我看到漫畫比賽的海報。」雖然從小就愛畫漫畫，但從來沒有經營這個愛好，直到看到這幅海報，決定創作《檳榔美少女》投稿比賽。
 
不過當時有些同學知道他要創作這個「巴西球星愛上台灣檳榔西施」的故事時，反應出乎他的意料，不少人對他說「明星怎麼可能會愛上檳榔西施？」「幹嚒畫檳榔西施，很俗！」「小時候我媽不讓我靠近檳榔西施。」⋯⋯這些回應，讓盧卡斯反而更想畫這個故事，因為他沒想到台灣這麼先進又開放的社會，還會有這樣的偏見。

為了深入瞭解，他鼓起勇氣去採訪住處附近的檳榔西施，但往往檳榔西施聽到「採訪」二字，就會讓他吃閉門羹，一句話都沒得到，「那次經驗讓我感受到，檳榔西施強大的自我保護，還有這個行業的神祕感。」這些都在故事中的女主角身上可以看到。

▲▼台灣檳榔西施成主角！巴西漫畫家盧卡斯創作《檳榔美少女》，透露當初聽到偏見更想畫。（圖／遠流出版）

▲遠流決定正式出版這部具有獨特視角的作品。（圖／遠流出版）

盧卡斯在投稿作品後，獲得了comico第二屆原創漫畫大賽潛力獎，並從2016年開始在網路漫畫平台連載直到2017年底。2020年遠流決定正式出版這部具有獨特視角的作品，但要從「條漫」改變成「紙本」推出，他原以為一個月內就可以完成，沒想到他對3年前的畫作很不滿意，所以除了全部重新編排外，幾乎調整、甚至重畫了所有圖像，還新畫了數幅細膩絢麗的話名頁等。

這些努力就是希望，無論舊雨新知都能體驗全新的故事。不只如此，為了答謝購書的讀者，他還特地為贈品繪製了2幅新圖，也發揮所長製作了宣傳動畫短片，連短片的配樂都是自己譜曲。盧卡斯說，在台就讀旅居的時光中，每次出門都可以發掘到各種創作靈感，能讓台灣人看見他眼裡的台灣，「真的是非常有趣的一件事。」

影／《檳榔美少女》宣傳動畫短片：

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