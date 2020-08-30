坎坷男燒成焦屍今出殯　受資助學弟雙腿跪地痛哭：我下輩子再還

記者唐詠絮／彰化報導

員林市莒光路1家豆漿店28日凌晨發生火警，29歲的巫男被燒成焦屍，令人不捨的是他無父無母坎坷的命運，但為人善良，捐工讀薪資給康姓學弟助學，30日清晨在禮儀社的協助下出殯，除了豆漿店老闆及老闆娘外，昔日就讀大慶商工時的任課老師及建教班的同學多人都到場送他最後一程。

▲曾受到巫男捐助的康姓學弟，聽聞噩耗後特別趕來參加學長告別式。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

▲康姓學弟跪地痛哭。（圖／記者唐詠絮攝）

昨天校方從媒體報導中得知他無遺照可用，特地從12年前召開記者會中取得當時照片放大加框作成照片，圖片中巫男溫暖的笑容，融化了在場人的心，康姓學弟從台中趕到彰化殯儀館，看到學長的臉龐，手拿著香雙腿跪地，眼淚頓時奪眶而出，不時的拭淚，難過的無法言語。

▲巫男清晨出殯，豆漿店老闆及老闆娘與康姓學弟都到場。（圖／記者唐詠絮攝）

康男哭著說，「我找他已經很久了，很多話都想對他說，陳述不完」，也在靈堂前跟他說，「學長，你今生已經功德圓滿了，我今生報不完的恩，我下輩子再還」，「想到當年他自己都那麼辛苦了，還捐薪幫助我，我真的很感動」。

康男邊啜泣邊拭淚的說，「本來想說，還要一起打拼一起創業，一直找不到他」，「第一時間聽到學長的噩耗，想說應該是騙人的，有可能是名字一樣，沒想到竟是他，最想學長說，我會努力好好加油的，請學長不用擔心，我一定不會忘記，我會向學長看齊，將來有能力我一定會幫助別人」。

▲禮儀社貼心燒化紙製一大卡車的金條給巫男。（圖／記者唐詠絮攝）

大慶工商學校的陳姓老師回憶說，巫男在讀書時平時很安靜比較少跟同學嬉戲，在建教班上課時與同學相處得很好，上課也很認真；陳姓與黃姓同學也經常到巫男任職的豆漿店買早餐，倆人也說，巫同學身世已經夠坎坷了，還遇到這樣的事，真的很難過。另一名建教班的學弟則說，學長很好很照顧人，第一時間聽到這個消息，還上網去查，竟然是跟他很要好的巫姓學長葬身火場，最想告訴他，「學長，你一路好走」。

▲巫男清晨出殯，大慶商工老師及建教班同學都到場送行。（圖／記者唐詠絮攝）

在彰化殯儀館內引魂儀式結束後，禮儀社賴姓董娘抱著一輛紙置滿載金塊的大卡車要燒化給巫男，豆漿店老闆及老闆娘與康姓學弟駕車，跟著巫男的靈車一同前往集集火化，巫男骨灰也將安置在溪湖納骨塔內。

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