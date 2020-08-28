員林豆漿店惡火死者命運坎坷　12年前高三時打工捐助...學弟哽咽：我一直在找他

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市莒光路與靜修路口的永和豆漿店，清晨4點多發生火警，29歲的巫姓員工疑似在操作瓦斯不慎引發大火，人活活被燒成焦屍，巫男不顧自己貧困還捐出1萬元幫助康姓學弟就學的故事，早在12年前曾登上各大媒體版面，學弟得知後，哽咽難過的哭著說，從當完兵後就一直找他，沒想到得來的卻是死亡噩耗。

▲巫男被燒成焦屍學弟泣不成聲。（圖／翻攝自東森新聞）

▲店長也哭紅了眼。（圖／記者唐詠絮攝）

巫男命運乖舛，父親車禍成為植物人，母親後來又跳樓自殺，他半工半讀完成學業，2008年時他在大慶商工就讀建教班時，得知剛入學的康姓學弟在5歲時父親去世，母親又改嫁，巫男認為學弟比他命運更坎坷，更需要幫助，還把自己打工的薪水1萬元捐給學弟，因此結拜成為乾兄弟。

▲巫男被燒成焦屍。（圖／記者唐詠絮攝）

康姓學弟畢業後在曾台中開機車行，2014年還曾透過媒體找過巫姓學長，多年來一直都石沉大海，康男接受電訪時說，學長真的待他很好，大慶商工畢業後，也找過他原來的住家，人搬走了，電話換了，也曾透過學校及媒體協尋幫助他的學長，但這麼多年過去了，學長就像人間蒸發一樣，怎麼找都找不到。

▲巫男被燒成焦屍進行招魂。（圖／記者唐詠絮攝）

康男難過哽咽的說，「找不到人也沒關係，就希望他平安，沒想到得到卻是他已經走了，真的很難過」，他現在工作是貨車司機，假日會去學長靈位前上香，把這幾年來想跟學長說的話都說出來，希望學長能一切放下，如果有需要他可以幫忙的，他會找社福團體協助後續事宜。