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橘黑風潮席捲早餐店！想都想不到　竟然是熟悉的呷尚宝

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▲橘黑風潮席捲早餐店！想都想不到，竟然是熟悉的呷尚宝。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者張凱喨）

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲最近早餐店掀起橘黑風潮，讓許多民眾直呼好時尚，沒想到這裡竟然是大家所熟悉的呷尚宝。

記者黃稜涵／採訪報導

一日之計在於晨，早餐吃得好，一整天才能有精神活力，最近早餐店掀起橘黑風潮，讓許多民眾直呼好時尚，沒想到這裡竟然是大家所熟悉的呷尚宝！以橘、黑色系打造全新面貌，升級版的呷尚宝，從外到內呈現簡約帶點潮流感的工業風格，呷尚宝善用落地窗、高腳椅等設計，使整體空間變得寬敞舒適，還有貼心的沙發區，就是要讓民眾放慢腳步，享受美好的早餐時光。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼以橘、黑色系打造全新面貌，升級版的呷尚宝，從外到內呈現簡約帶點潮流感的工業風格。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

元平設計蕭文平表示，「你看現在出來的招牌，黑色裡面我設計的超人漢堡，我有把它重新改造，它變成更有精神，它在黑色裡面顯得更跳出來，把它放在室內的時候，我們有很大的壁紙是黑色的，用像白粉筆畫的一些圖示，這些東西呈現出來都是一個簡約風，可是又是呈現出一個現代感，很舒服、很穩重的氣氛下，享受一頓健康美味的早餐」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼元平設計蕭文平表示，這次把超人漢堡重新改造，它在黑色裡面變成更有精神，更跳得出來。

▲呷尚宝。（圖／呷尚宝提供）

除了空間上的大改造，在餐點方面保有老味道的餐點之外，咖啡豆改用來自阿拉比卡的精選豆，並由SCA精品咖啡協會的咖啡師調配，一口氣推出四種咖啡飲品，包含特調咖啡、檸檬咖啡、拿鐵咖啡以及美式咖啡，用嗜啡者專屬的質感黑杯盛裝，再搭配美味餐點一起上桌，讓人看了食指大動。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲▼在餐點方面保有老味道的餐點之外，咖啡豆改用來自阿拉比卡的精選豆。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

帶著小孩來吃早餐的媽媽表示，「阿拉比卡喝起來比較滑順，口感我覺得蠻香的，另外它跟一般的早餐店比較不一樣，因為一般早餐店沒有冷氣，這裡有冷氣，小孩比較不會哭鬧，我也可以好好的享受早餐」，上班族則表示，「我以前就很喜歡吃呷尚寶，現在看到它有這些高腳椅、高腳桌的設計，天花板也比較高挑，空間寬敞明亮，所以來這裡吃早餐，讓我覺得很舒服」。

▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

▲上班族表示，「我以前就很喜歡吃呷尚寶，現在空間更加寬敞明亮，讓我覺得很舒服」。

揮別傳統早餐店的老舊印象，呷尚寶新食尚概念店，從裝潢、餐點到咖啡，每個細節都乘載著老品牌的用心展現全新魅力，讓民眾天天都能在舒適的用餐環境，悠閒自在的細細品嚐美味早餐。

▼從裝潢、餐點到咖啡，每個細節都乘載著老品牌的用心展現全新魅力。▲▼ 。（圖／記者張凱喨攝）

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