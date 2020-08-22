培養國際級咖啡農！花蓮咖啡品質鑑定師開訓　培養在地杯測師

▲邀請全台唯一的CQI Q processing，也是台灣唯一農學背景Q instructor講師林哲（左）豪授課。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

CQI Q Grader咖啡品質鑑定師花蓮縣培訓計畫22日舉行開訓典禮，培訓計畫包括咖啡品質鑑定師CQI Q Grader課程及國際證照考照，邀請全台唯一的CQI Q processing，也是台灣唯一農學背景Q instructor講師林哲豪老師授課，希望以最優秀的師資條件，培訓出花蓮在地的杯測師，協助花蓮咖啡農建立品質分級觀念，讓在地產業鏈串聯更加完整。

Q Grader為美國咖啡品質學會（Coffee Quality Institute, CQI）建立之教學認證系統，是全球流通度最高且最嚴謹的杯測師證照，也是今年台灣國產精品咖啡豆評鑑全國賽的評審資格之一，這張高含金量的咖啡證照原價新台幣八萬五千元，透過本次花蓮縣專屬的培訓計畫，讓在地咖啡農能以優惠價兩萬五千元參加。

花蓮位於純淨無污染的台灣東部，全縣緯度約在23至24之間，北回歸線通過南區的瑞穗鄉，為熱帶與亞熱帶氣候區交界，年平均氣溫23.4度，年平均雨量2,176.8毫米，非常適合咖啡樹生長，依農情報告資源網2019年全縣咖啡栽培面積達77.674公頃，作為台灣著名咖啡產區的花蓮縣，擁有卓越風土條件、地靈人傑的花蓮，孕育出品質優異的咖啡。

▲透過培訓協助咖啡農建立品質分級觀念，產生花蓮在地的杯測師，讓在地產業鏈串聯更加完整。

花蓮縣政府比照今年台灣國產精品咖啡豆評鑑的高規格編制，聘請2位技術評審及13位感官評審，連續三天馬拉松杯測評分，8月17日剛結束第四屆花蓮縣精品咖啡評鑑，共有33支來自花蓮各地咖啡生豆參賽，最後由2018年第二屆花蓮縣精品咖啡評鑑金牌得主，太魯閣族的戴豐秋醫師再次得到本屆金牌獎，該莊園專注提升咖啡品質的努力與專業也是有目共睹的，相信本次花蓮縣咖啡品質鑑定師培訓計畫能夠協助花蓮咖啡品質精益求精。

除CQI Q Grader咖啡品質鑑定師培訓計畫外，為發展花蓮縣咖啡產業，今年花蓮縣政府規劃一系列咖啡相關活動，包括9月14日在福容大飯店進行本屆精品咖啡評鑑暨產業輔導的成果發表，當天下午讓參賽咖啡農友、咖啡烘焙師及銷售業者交流媒合會，透過咖啡買家直接跟農民朋友面對面，能夠解決咖啡產銷與買賣雙方接觸不易、資訊不對的產業發展問題，增加花蓮在地優質咖啡的銷售量。

另外，9月12日到9月13日針對咖啡歷史、咖啡創業、咖啡農學、咖啡觀光四個主題，在四間知名咖啡館辦理四場免費的咖啡文化講座，讓愛好咖啡的民眾進一步了解咖啡文化產業，誠摯邀請花蓮縣咖啡農友、咖啡從業人員及民眾一起共襄盛舉。

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