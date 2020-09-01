只賣56天！麥當勞全新早餐「焙果堡」限時登場　培根起司夾牛番茄超欠吃

▲麥當勞推期間限定早餐焙果堡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐有新選擇！人氣速食業者「麥當勞」宣佈推出全新期間限定早餐「焙果堡」一共2口味，分別是有番茄搭配培根款，以及起司口味，明（2）日起至10月27日限時56天限定登場，喜歡麥當勞早餐的趕緊來嚐鮮。

▲早餐焙果堡限時56天登場。

麥當勞自8月26日更換菜單，除停售7大品項外，超值全餐部分更新增了2款今年初「期間限定」的超人氣長堡包括「煙燻鷄肉長堡」、「薑燒豬肉長堡」，沒想到9月又宣布早餐系列推出全新的「焙果堡」共2口味，有「培根番茄嫩蛋焙果堡」及「起司番茄嫩蛋焙果堡」，而焙果可是選用美國春麥作為原料，並使用螺旋工法製成麵糰，進烤箱前再以「水浴法」使其外Q內軟還愈嚼愈香。

而2款焙果堡內餡則都夾進了蛋與無言奶油拌炒的炒蛋、台灣牛番茄，再分別搭配培根、起司，提供全新早餐選擇，明日起至10月27日止限定登場或售完為止。

▲內餡都有夾進了炒蛋、牛番茄。

另為歡慶新品上市，明（2）日起至6日限時5天凡拍攝麥當勞焙果堡情境照，上傳至個人IG並標註麥當勞IG官方帳號，即可獲得「中杯特選黑咖啡」優惠券1張，限量2500張、送完為止。

▲摩斯早餐也有新選擇。（圖／記者蕭筠攝）

另一速食連鎖品牌「摩斯漢堡」也宣布早餐加入2種新品選擇，其中，「七味照燒堡」選用酥脆豬排搭配新鮮蔬菜、起司片，再淋上日式七味照燒醬，「鱈魚三明治」則是法式吐司夾入了外酥內軟的鱈魚帕隄，搭配雞蛋沙拉、萵苣等配料佐甜芥末美乃滋，9月15日起正式開賣。

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