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花蓮精品咖啡評鑑出爐！3天馬拉松式專業評審　泥妲咖啡奪金

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▲評鑑獲奬人員全體大合照。（圖／花蓮縣政府提供）

評鑑獲奬人員全體大合照。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣第四屆精品咖啡評鑑15日至17日於花蓮縣政府大禮堂進行，共有33支來自花蓮各地咖啡生豆參賽。本次評鑑由黃介吳老師與林宛萱老師負責賽豆烘焙，評審方面更比照今年台灣國產精品咖啡豆評鑑的高規格編制，技術評審由茶業改良場劉千如副研究員等3名偕同十三位感官評審，連續三天、馬拉松杯測評分。最後結果由泥妲咖啡莊園奪得金牌獎。

本次評鑑共有33支生豆送件參賽，包括13支水洗處理法、11支日曬處理法、9支蜜處理法，樣品繳交後由主辦單位隨機編碼密封，在8月15日依生豆篩選標準進行生豆物理篩選檢測及樣品烘焙。評審團隊參考SCA美國精品咖啡協會標準辦理，分為生豆物理篩選及杯測評鑑，杯測評鑑分為8月16日初賽和8月17日決賽，經過三天的評選，評審以香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評等項目評分。

經過3天的評鑑結果，金牌獎得主為泥妲咖啡戴豐秋（蜜處理），銀牌獎得主為白川有機農莊陳彬彬（水洗法）、何留莊園林金光（蜜處理），銅牌獎得主為917有機農場李錦智（水洗法）、山海嵐咖啡園許騰霖（水洗法)、山海嵐咖啡園許唯筠(水洗法)，優質獎為白川有機農莊陳彬彬(蜜處理）、泥妲咖啡戴豐秋（日曬法）、泥妲咖啡戴豐秋（水洗法）、何留莊園林金光（日曬法）、仲大叔咖啡莊園游婷淯（日曬法）、萬馬咖啡莊園馬鍾啟（水洗法）、仲大叔咖啡莊園游婷淯（蜜處理）、一斗夢咖啡農園黃則恭（水洗法）、阿金莊園劉承彥（日曬法）、萬馬咖啡莊園馬鍾啟（日曬法）、鑽石迦納納謝瑋翔（水洗法）。

縣府農業處長吳昆儒表示，接下來還會有系列產業輔導活動，以及咖啡生豆媒合會，目的在強化在地咖啡產業鏈，解決產銷買賣雙方接觸不易或資訊不對等的問題，透過在地咖啡農與咖啡店業者雙方當面交流，鼓勵業者購買花蓮在地優質咖啡，創造互利雙贏局面。

評鑑結果出爐，不代表活動結束。今年，花蓮縣政府特別規劃了「花蓮縣CQI Q Grader咖啡品質鑑定師培訓計畫」，期待培養花蓮在地杯測師，為產區與產業人士、消費者提供溝通橋樑。除此之外，花蓮縣政府亦在9月12日到9月13日，分別針對咖啡歷史、咖啡創業、咖啡農學、咖啡觀光四個主題，在四間知名咖啡館辦理四場咖啡文化講座，讓愛好咖啡的民眾進一步了解咖啡文化產業。今年，適逢振興三倍券方案上路，有許多商圈都針對振興三倍券，提供獨家的優惠，鼓勵大家踴躍消費。

花蓮縣政府預計9月14日在福容飯店，舉行本屆精品咖啡評鑑成果發表會，邀請農民與咖啡愛好者同歡。當天下午，還有針對咖啡業者的咖啡生豆媒合會，透過在地咖啡農與咖啡業者的實際交流，增加花蓮在地優質咖啡的銷售量。

花蓮位於純淨無污染的台灣東部，全縣緯度約在23至24之間，北回歸線通過南區的瑞穗鄉，為熱帶與亞熱帶氣候區交界，年平均氣溫23.4度，年平均雨量2,176.8毫米，非常適合咖啡樹生長，依農情報告資源網108年度全縣咖啡栽培面積達77.674公頃，作為臺灣著名咖啡產區的花蓮縣，透過區域賽晉級全國賽的咖啡生豆評鑑制度，本次評鑑選出之「產區參賽代表」，將代表花蓮縣參加今年台灣國產精品咖啡豆評鑑，期待將花蓮好咖啡推向全國舞台。

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