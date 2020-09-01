每天來吃早餐！超遠房親戚「2理由狂賒帳」　闆娘：欠錢最大聲

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名早餐店女老闆發文吐苦水，有位自稱是遠房親戚的老人家，每天都會來吃早餐，時不時就賒帳，還一副理所當然的態度，無奈的她後來要求對方，先付款才做餐點；沒想到，老人反過來爆氣，行徑相當囂張。

女老闆在爆怨公社發文訴苦，「小妹經營一間小小早餐店，每天都會有一個老人來吃，吃完偶爾會說要欠款、下次還，我很生氣，但他會更生氣地說，『以前的老闆都可以讓我欠，你們為什麼不行？做生意不要這樣態度』，我很氣...欠錢還最大聲。」

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正當兩人僵持不下時，旁邊阿姨就會說「算了啦」，然後幫老人付錢。對於這種吃霸王餐的行為，她難以忍受，「奇怪！你們上一輩的人養出來的惡習，為什麼我們這輩要承擔？那個老人還說，他是我誰誰誰的親戚，好像是我阿祖那邊的，拜託我爸媽來買一樣要付錢的，到底可以多不要臉，還是你想要道德綁架欺負年輕人。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

當然，女老闆也嘗試過，要求對方先付款，她再開始製作餐點，結果對方直接爆氣，說她瞧不起人，接著旁邊的阿姨又會掏錢幫他付清，「所以先付款後做餐無解，因為他會天天來歡。」

網友們看完傻眼到不行，紛紛回應「不付款就報警啊，看他有什麼屁話」、「沒錢就餓肚子啦，自以為喔，欠他了是不是」、「報警，等著看好戲」、「看起來也是被旁邊阿姨養到壞掉」、「請他先儲值」、「老屁孩欸」。