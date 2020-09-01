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7歲男童泳池內大便「漂滿屎渣」！上岸繼續拉…業者氣炸求償6萬

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▲▼7歲男童泳池內大便。（圖／翻攝自微博）

▲7歲男童泳池內大便。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

呼和浩特市一健身房的游泳池內有人正在游泳，突然發現「泳池內竟有一團大便」！業者調閱攝影機畫面發現，原來是一名7歲男童當天竟直接在泳池內便便，上岸後更繼續排，令人相當傻眼。目前，男童家長被索賠1.5萬元人民幣（約新台幣6.42萬元），雙方還在協商中。

隨著高溫天氣的延續，去游泳館游泳就成了不少民眾的運動選擇。不過，游泳館內的一些現象，也讓人有些接受不了。28日下午，該泳池內竟發現有一坨人體排泄物。經理表示，發現排泄物後，馬上開始清理，並組織民眾離場。

不過，他們也疑惑，泳池每天晚上下班後都要進行清理，根本不會有排泄物出現，「這便便到底從哪裡來？」因為也覺得蹊蹺，便立即調取了攝影機畫面。

沒想到，正好抓到了這噁心一幕！當時，一小男孩在泳池邊上趴著一動不動，不停地抬腿，用手摸泳褲，幾分鐘過後水面上就出現了便便漂浮物。

過了一段時間，男孩爬上了岸，本以為這就結束了，結果他再次蹲下來，又在泳池邊當眾釋放。

事情發生後，工作人員與孩子家長取得了聯繫，求償1萬5千元。目前，雙方協商中。

對此，網友一面倒怒轟，「1.5萬真不多，清理都覺得噁心」、「不說清理費了，以後有多少人敢下他們家的泳池，營業額都會有不小的影響」、「沒家教，罰的太少了，應該重罰」、「7歲小孩不知道大便要去廁所嗎？這父母怎麼教的了，這1.5萬掏的不虧，活該」、「這是賠償不是懲罰，已經很寬容了」、「罰對這種素質的家長和孩子是最好的教育」！

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