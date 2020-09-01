屁屁狂炸「奶黃爆爆珠」　8歲童下面有劇毒…爸媽曝實情醫護全傻！

▲8歲童往屁屁噴劇毒農藥。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南新鄉市8歲男童小浩（化名）22日晚被緊急送醫，醫生發現，孩子滿身農藥味，臀部竟炸出大片「薑黃爆爆珠」，皮膚損傷特別嚴重。爸媽表示，孩子上廁所時，一直被蚊蟲叮咬屁屁，為了「教訓」這些害蟲，竟把劇毒農藥噴灑到自己的臀部，結果消滅蚊蟲了，自己也慘了。

據《看看新聞》報導，8月22日晚，小浩（化名）被緊急送入新鄉醫學院第一附屬醫院兒童ICU室。接診醫生詢問後發現，孩子是大約4小時前誤「吸了敵敵畏」。

怎麼個誤吸法呢？家屬當時解釋，廁所中噴灑了敵敵畏殺蚊蟲，小浩在廁所中關門密閉的環境待的時間有點長，出現了中毒症狀，從家中廁所出來後便一直說頭痛、逐漸出現大汗淋漓，才趕緊帶到醫院就診。

醫生立即給予清洗皮膚、監護、抽血化驗等處理，結合病史診斷為有機磷中毒。

▲經過醫生治療，孩子病情好轉。（圖／翻攝自看看新聞）

但是，入院10小時左右，小浩臀部皮膚更狂冒大片狀紅斑，不到2小時更出現了大粉紅水泡，出現了剝脫性皮炎。

主治醫生頓覺奇怪，再次詢問家長「究竟發生了什麼」？面對醫生的質疑，家長終於把實情說了出來。

原來，小浩上廁所時，一直被蚊蟲叮咬屁屁，為了教訓教訓這些害蟲，竟然把噴壺中高濃度的劇毒農藥敵敵畏噴灑到自己的「屁屁」上，結果消滅了蚊蟲，自己也完蛋了。

醫生表示，高濃度的敵敵畏通過直接接觸皮膚和呼吸道吸入進入體內，「難怪中毒表現這麼嚴重，皮膚損害這麼嚴重。」

經過幾天治療，目前，小浩的病情終於好轉。

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