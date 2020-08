英驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁　慈善團體批政策不人道

記者葉睿涵/綜合報導

英國警方22日在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)一間公寓裡發現一具女屍,女屍旁還有一名年僅一歲、嚴重營養不良的男童在哭泣。經調查,這是來自烏干達的婦人芭古瑪(Mercy Baguma),儘管慈善機構猜測她的死亡原因是多日未進食遭活活餓死,但目前尚未被證實。

BBC報導,難民慈善機構「住房積極行動」(Positive Action in Housing)表示,芭古瑪在英國的工作證到期後便失去了工作。數週前,芭古瑪曾與該機構聯繫,表示沒有足夠的錢來養活自己和兒子,她已申請尋求庇護,並生活在「極端貧困」之中。

據住房積極行動組織主任古雷西(Robina Qureshi)表示,在芭古瑪遺體身旁哭泣的是她1歲的兒子,由於幾天滴水未進,他的身體十分虛弱,被送往醫院接受治療後已在24日出院,現在與他的父親住在一起。

古雷西發表談話,表示對難民的權利與福利高度重視。他哀痛地表示,「為什麼這座城市中會有母親和嬰兒挨餓,為什麼慈善機構和志願者得收拾這些爛攤子? 僅因一張紙上寫著你的工作期限已經到期,就被這個殘忍的制度逼得失業,甚至讓這位母親失去了性命。這是不人道的。」

另一家慈善機構「非洲挑戰蘇格蘭」(African Challenge Scotland)在社群軟體上發佈了一段芭古瑪在6月初感謝志願者提供食物的視頻。一名內政部官員表示,「這是一場悲劇,我們除了向芭古瑪女士的家人表示哀悼外,也必須告訴民眾,內政部極其重視庇護系統中所有人的福祉,我們將對她的案件進行全面調查。」

據《蘇格蘭太陽報》報導,為紀念芭古瑪而設立的網路基金會已籌集了超過2萬1000英鎊,住房積極行動組織也通過籌款活動籌集了6000英鎊。籌集的資金將用於支付芭古瑪的喪葬費和資助她家人的生活。

This is at almost £21k now. The reason I think that matters is that the immigration system may not have cared about #MercyBaguma and her child, but 1400 donors do. What a senseless loss: https://t.co/z2qD90bNH8