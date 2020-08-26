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英驚傳極度貧困婦女餓死兒身旁　慈善團體批政策不人道

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記者葉睿涵／綜合報導

英國警方22日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）一間公寓裡發現一具女屍，女屍旁還有一名年僅一歲、嚴重營養不良的男童在哭泣。經調查，這是來自烏干達的婦人芭古瑪（Mercy Baguma），儘管慈善機構猜測她的死亡原因是多日未進食遭活活餓死，但目前尚未被證實。

BBC報導，難民慈善機構「住房積極行動」（Positive Action in Housing）表示，芭古瑪在英國的工作證到期後便失去了工作。數週前，芭古瑪曾與該機構聯繫，表示沒有足夠的錢來養活自己和兒子，她已申請尋求庇護，並生活在「極端貧困」之中。

據住房積極行動組織主任古雷西（Robina Qureshi）表示，在芭古瑪遺體身旁哭泣的是她1歲的兒子，由於幾天滴水未進，他的身體十分虛弱，被送往醫院接受治療後已在24日出院，現在與他的父親住在一起。

古雷西發表談話，表示對難民的權利與福利高度重視。他哀痛地表示，「為什麼這座城市中會有母親和嬰兒挨餓，為什麼慈善機構和志願者得收拾這些爛攤子? 僅因一張紙上寫著你的工作期限已經到期，就被這個殘忍的制度逼得失業，甚至讓這位母親失去了性命。這是不人道的。」

另一家慈善機構「非洲挑戰蘇格蘭」（African Challenge Scotland）在社群軟體上發佈了一段芭古瑪在6月初感謝志願者提供食物的視頻。一名內政部官員表示，「這是一場悲劇，我們除了向芭古瑪女士的家人表示哀悼外，也必須告訴民眾，內政部極其重視庇護系統中所有人的福祉，我們將對她的案件進行全面調查。」

據《蘇格蘭太陽報》報導，為紀念芭古瑪而設立的網路基金會已籌集了超過2萬1000英鎊，住房積極行動組織也通過籌款活動籌集了6000英鎊。籌集的資金將用於支付芭古瑪的喪葬費和資助她家人的生活。

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