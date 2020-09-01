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期許老婆上班、顧小孩、家事全包！自私尪「我才能衝事業」砲慘了

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▲▼懷孕,媽媽,孩子,親子。（圖／翻社自pixabay）

▲先生期許老婆「有點上進心」反被砲翻。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

家家有本難唸的經，不管是丈夫還是妻子，偶爾對對方都會有點怨言，就有老公投稿臉書《靠北老婆》，說自己不是要靠北老婆，是期許女方能做到他的期望，包括顧好孩子、出去找喜歡的工作，「回到家我就只想好好休息，我才能全力衝刺我的事業啊！」結果一篇文被網友砲翻「怎麼那麼靠北，好像沒你的事一樣。」

這位先生文中隔空對老婆喊話，「希望妳除了顧好兩個孩子，也出去找妳喜歡的工作，有點上進心不要只想拿家用。下班能順便接孩子，讓他們每天能吃到媽媽煮的飯菜，好好教孩子功課、看作業。」

請繼續往下閱讀...

另外，他盼望自己下班回家，可以看到家裡都整理好、孩子都睡了的畫面，因為他回到家只想好好休息，才能全力衝刺他的事業，「家是我們共同建立的，希望妳也能一起分攤，不要讓我壓力那麼大，好嗎？」

如果照丈夫的話做，等於女方若真的找到工作，下班後除了要接小孩、趕回家做飯，晚餐結束還要陪孩子讀書，並找時間做好其他家事，可能是洗碗、掃地、洗衣服等雜事，一個人當三個人用都不夠。

貼文一出，成功引來網友砲火，「沒本事沒肩膀沒擔當就別耽誤別人」、「喔！那老婆乾脆跟您離婚，也不要顧你這巨嬰」、「依你這樣說，你老婆要你幹嘛？你存在的價值是……」、「你說，你是不是發文討罵的」、「你需要的是家傭，不是老婆」、「老婆給你做」、「我要點一首歌……分手快樂」、「她可以賺錢可以顧小孩還可以煮飯、整理家務，請問要你有何用？」

 

#靠北老婆2020670 不是靠北老婆，而是祈許 希望妳除了顧好兩個孩子，也出去找妳喜歡的工作，有點上進心不要只想拿家用，下班能順便接孩子，讓他們每天能吃到媽媽煮的飯菜，好好教孩子功課，看作業，當我下班回家時能看到把家裡都整理好，孩子都睡了，回到家我就只想好好休息，我才能全力衝刺我的事業啊 家是我們共同建立的，希望妳也能一起分攤，不要讓我壓力那麼大，好嗎？

靠北老婆發佈於 2020年8月28日 星期五

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