設定目標總是達不到？目標中「有多少自己想法」　決定努力程度

▲為什麼設定目標總是達不到？因為你少了個人動機。（示意圖／視覺中國）

文／《下班後1小時的極速學習攻略》

【設定目標讓自己前進的祕密】

哈佛大學曾進行一項實驗，分析目標對人生造成的影響。他們向知識程度、學歷、生活環境等條件相似的青年詢問未來目標，並在二十五年後調查他們的社會地位。結果顯示，沒有目標的兩成七青年如今淪為底層；擁有目標卻不明確的六成青年，如今居於中下階層；目標明確卻只有短期規劃的一成青年，如今已是律師、醫師等各領域的專家；目標明確且有長期規劃的青年只有百分之三，他們不是白手起家，就是成為社會上影響力極大的人物。

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沒有哪一種努力是沒有目標的。做任何一件事必然都有其原因，而目標中「有多少自己的想法」，決定了你努力的程度。這個乘載著個人動機的目標，將督促你繼續向前邁進。

假設你正規劃這次暑假出國旅行，為了避免休假行程出現問題，你會盡最大努力及時完成手邊工作；為了避免休假期間接到公司的電話，你也會謹慎地完成交辦任務。雖然專心投入工作耗費心神，但是越靠近休假（目標），你的心情越好。

反之，假設你工作的目標只是為了達到公司年度營業額，情況又是如何？也許在工作態度上就有所不同，不像為了自己的旅遊而工作那樣積極。即使是處理相同的工作，目標是否由自己設定，將會影響工作的態度。由此看來，當我們想要達到由自己設定的目標時，辦事效率自然會提高。

設定目標的三個優點

第一，讓你了解學習是為了自己。還有比職場人更討厭學習的人嗎？多數人原本熱衷學習，開始上班後也想繼續學習，卻一點也提不起勁。儘管如此，每到升遷考核時，仍不免要臨時抱佛腳。因為考試攸關升遷，不得不用心準備。換言之，在出現「學習有利於我的人生」的動機時，我們才會主動學習，而設定具體目標就是激發這種動機的關鍵。

第二，有助於享受學習的過程。我們這一生並不是為了學習而活，所以只要學習該學習的，其餘必須果斷放棄。只有符合自己所設定的目標的，才是必要的學習。光是進行必要的學習，你就能發現自己正逐漸變成期待的模樣。這麼一來，你將會越發享受學習的過程。就像出發旅行的日子越來越近，心情越來越好一樣。只要像這樣稍微改變學習態度，你就能享受學習的過程。

第三，知道什麼是必要的學習。如果不知道整體的方向，就無法決定未來該做的事。當你設定好目標時，才能清楚看見什麼是必要的學習。

★本文經采實文化授權，摘自《下班後1小時的極速學習攻略》。