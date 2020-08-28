　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

設定目標總是達不到？目標中「有多少自己想法」　決定努力程度

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼遠距工作，休假，加班，在家工作，上班族。（圖／視覺中國）

▲為什麼設定目標總是達不到？因為你少了個人動機。（示意圖／視覺中國）

文／《下班後1小時的極速學習攻略》

【設定目標讓自己前進的祕密】

哈佛大學曾進行一項實驗，分析目標對人生造成的影響。他們向知識程度、學歷、生活環境等條件相似的青年詢問未來目標，並在二十五年後調查他們的社會地位。結果顯示，沒有目標的兩成七青年如今淪為底層；擁有目標卻不明確的六成青年，如今居於中下階層；目標明確卻只有短期規劃的一成青年，如今已是律師、醫師等各領域的專家；目標明確且有長期規劃的青年只有百分之三，他們不是白手起家，就是成為社會上影響力極大的人物。

請繼續往下閱讀...

沒有哪一種努力是沒有目標的。做任何一件事必然都有其原因，而目標中「有多少自己的想法」，決定了你努力的程度。這個乘載著個人動機的目標，將督促你繼續向前邁進。

假設你正規劃這次暑假出國旅行，為了避免休假行程出現問題，你會盡最大努力及時完成手邊工作；為了避免休假期間接到公司的電話，你也會謹慎地完成交辦任務。雖然專心投入工作耗費心神，但是越靠近休假（目標），你的心情越好。

反之，假設你工作的目標只是為了達到公司年度營業額，情況又是如何？也許在工作態度上就有所不同，不像為了自己的旅遊而工作那樣積極。即使是處理相同的工作，目標是否由自己設定，將會影響工作的態度。由此看來，當我們想要達到由自己設定的目標時，辦事效率自然會提高。

設定目標的三個優點

第一，讓你了解學習是為了自己。還有比職場人更討厭學習的人嗎？多數人原本熱衷學習，開始上班後也想繼續學習，卻一點也提不起勁。儘管如此，每到升遷考核時，仍不免要臨時抱佛腳。因為考試攸關升遷，不得不用心準備。換言之，在出現「學習有利於我的人生」的動機時，我們才會主動學習，而設定具體目標就是激發這種動機的關鍵。

第二，有助於享受學習的過程。我們這一生並不是為了學習而活，所以只要學習該學習的，其餘必須果斷放棄。只有符合自己所設定的目標的，才是必要的學習。光是進行必要的學習，你就能發現自己正逐漸變成期待的模樣。這麼一來，你將會越發享受學習的過程。就像出發旅行的日子越來越近，心情越來越好一樣。只要像這樣稍微改變學習態度，你就能享受學習的過程。

第三，知道什麼是必要的學習。如果不知道整體的方向，就無法決定未來該做的事。當你設定好目標時，才能清楚看見什麼是必要的學習。

▲《下班後1小時的極速學習攻略》。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《下班後1小時的極速學習攻略》。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／政府拍板！　同意開放美牛、美豬進口
扯女星比基尼細繩險走光！王少偉「疑又起生理反應」拒上岸
獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

草食男這樣撩！交換男女立場「先約他見面、先說我喜歡你」

get潛力股男攻略！「認同＋稱讚」成為他們幻想中的女友

心碎！男友為什麼不想結婚？　專家：妳不夠有說服力

「遠離事發起因、讓自己慢下來」　不被憤怒綁架的8種方法

農曆新年「8大禁忌」快筆記！不能早上洗澡、紅包不能是單數

好消息！桃機北跑道刨鋪工程如質如期完成　交通部長林佳龍比讚

要害全閃太神啦！館長衣服撞「鬼滅之刃炭治郎」符咒　網敲碗：想買來自保

設定目標總是達不到？目標中「有多少自己想法」　決定努力程度

雲林身心障礙團體秋節產品走秀　「一份禮物、無限感動」

華信秋季早鳥預購開跑！飛離島花東「玩3天3千元有找」

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

黑汪被抓紮...牠竟帶路到回收場　志工見3汪「鐵鍊勒脖」氣炸急送醫

好消息！桃機北跑道刨鋪工程如質如期完成　交通部長林佳龍比讚

要害全閃太神啦！館長衣服撞「鬼滅之刃炭治郎」符咒　網敲碗：想買來自保

設定目標總是達不到？目標中「有多少自己想法」　決定努力程度

雲林身心障礙團體秋節產品走秀　「一份禮物、無限感動」

華信秋季早鳥預購開跑！飛離島花東「玩3天3千元有找」

「紙本藝FUN券」分流申請看這裡！「無障礙官網」上線8/31開放註冊

門諾總執行長榮退　趙福厚：醫療服務如逆水行舟不進則退

基隆中元祭限定「平安乖乖包」亮相　主普壇將開燈放彩「嘻哈中元」跨域演出

他轟「館長中彈自導自演」別被騙了　網PTT備份坐等被吉：醫療費有著落了　

放冰箱1年！好市多牛排「整塊黑化」還能吃？內行人神解：吸到空氣就好

街口響起最愛音樂！　邊牧犬「哭腔嗷嗷」衝去迎接愛人：好慢喔～

蘇友辰／【砍母頭顱無罪】精障犯罪判決難杜悠悠眾口

練台生勢力取得「全國數位」半數董事席次　取得頻道採購權

亞太經合會科技與創新論壇登場　宏碁董座陳俊聖分享台灣防疫成果

員林豆漿店惡火死者命運坎坷　12年前捐薪助人...學弟哽咽：我一直在找他

好消息！桃機北跑道刨鋪工程如質如期完成　交通部長林佳龍比讚

Keanna胖7公斤「上圍激增」正面照變超兇！　鬆口真實體重…網戀愛了：女神身材

要害全閃太神啦！館長衣服撞「鬼滅之刃炭治郎」符咒　網敲碗：想買來自保

快訊／拍板開放萊劑豬肉、30月齡美牛　備百億產業基金助國內農戶

快訊／政府拍板瘦肉精美豬、30月齡以上美國牛肉進口

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

館長徒弟秀「職業等級」傷口處理！網PO文大讚

館長中三槍倒地！　網友列3點懷疑「早有預謀」

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

開槍打館長全避開要害！網驚呆：有練過

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

菲律賓東方熱帶系統發展中　 最快週六成颱

梅莎最快今晚生成！近台恐是中颱強度

發起「萬人吃台灣蝦」回嗆館長　黃國良：看誰還敢糟蹋我們

通路口罩10月恐調漲！熔噴布徵用價格調升90元

開槍轟館長　網分析兇手3動作：可以判很輕

梅莎颱風最快明生成！　吳德榮：比中颱巴威強具不確定性

飯糰店自備AED搶救男子　名醫感動「他今天甦醒了」

今年最強颱「梅莎」影響台灣關鍵曝光　對東部海域影響顯著

整天待在家？小心「6個生活習慣」破壞幸福感

更多熱門

相關新聞

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

「很怕她會離我而去，我是不是社會垃圾？」一名剛進公司約一年的菜鳥上個月與同事出遊，向哥哥借了奧迪的A8出去玩，沒想到出遊後幾天，暗戀的女同事突然向他告白，兩人發生了關係，對方還說「以後要娶我」，讓他相當無奈，不曉得是否該坦白。

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

台積電如何成為護國神山？

台積電如何成為護國神山？

四平商圈百面旗幟撿到槍　戳中上班族痛楚

四平商圈百面旗幟撿到槍　戳中上班族痛楚

待業痛苦指數攀升　調查：6成新鮮人尚未找到工作！

待業痛苦指數攀升　調查：6成新鮮人尚未找到工作！

關鍵字：

上班族工作職場轉職學習目標動機

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

獨／館長遭槍擊影片曝光！

即／館長主刀醫師曝「他一直拜託」！有望1個多星期後出院

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

館長槍擊案「沒那麼簡單」　鍵盤柯南懷疑有內鬼

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面