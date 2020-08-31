　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你怎麼會有時間學習啊？　免辭職「偷時間進修」靠3大技巧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

考試,白卷,煩惱,讀書,壓力,疲勞,頭痛（圖／視覺中國CFP）

▲上班一整天回家就只想耍廢，要怎麼樣才能偷到時間進修？（示意圖／視覺中國）

文／《下班後1小時的極速學習攻略》

【偷時間學習的三技巧】

「你怎麼會有時間學習啊？」這是職場同事最常問我的問題。我是怎麼騰出時間學習的？仔細回想，可以總結以下三點技巧。

請繼續往下閱讀...

善用機器的勞動力

在日常生活中，我們有些經常要做的動作。如果能找出最有效執行這些動作的方法，並加以實踐，就能在平時節約時間。這時最重要的，是區分機器可以替代的事情和我必須親自做的事情。接著考量機器作業的時間，決定動作的順序。

舉例來說，下班回到家，按下電飯鍋的煮飯鈕，就能省下煮飯所需的時間（大約三十五分鐘）。在電飯鍋煮飯的同時，還能完成其他事情，像是洗完澡後，邊看電視邊準備幾道配菜。完成這些事情需要二十五分鐘，剩下的十分鐘便可以事先檢查當天要學習的內容，一邊等飯煮好。利用這種方式，將平時經常要做的動作交由機器代勞，有助於騰出學習的時間。

減少轉換成本

所謂轉換成本（switching cost），是指從目前使用的貨幣、產品轉換到另一種貨幣、產品時產生的成本。在我們的生活中，也存在這種轉換成本。上班進辦公室後，通常不會立刻處理業務，而是先向同事打招呼，寒暄幾句，之後才真正開始工作。這時，從上班進入工作狀態所花費的時間，也可以稱為轉換成本。根據一項研究指出，轉換成本降低了公司百分之二十到四十的業務效率。

該如何減少轉換成本？舉例來說，在上班途中事先想好今天的待辦事項，就能在進辦公室後立刻投入業務中。利用這種方法檢視自己的生活習慣，減少轉換成本並提高業務效率，便能騰出學習的時間。

一次解決簡單的瑣事

想要在一個小時內解決十件各需要花費十分鐘的事情，該怎麼做才好？一一處理這些事，總共需要一百分鐘；一次處理兩件事情，需要五十分鐘，只花費一半的時間。想要在有限的時間內做最多的事，最好一次處理兩件簡單的事。

我一般用餐時看電視新聞，或者在上下班時間打電話問候朋友。也會利用上廁所的時間看網路新聞，掌握世界脈動；運動的時候學習英文。只要像這樣養成同一時間處理兩件事的習慣，也有助於騰出學習時間。

▲《下班後1小時的極速學習攻略》。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《下班後1小時的極速學習攻略》。

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
高雄少女在哪！？　嫌疑車駕駛37歲大叔曝行蹤
韓2男2女坐SUV高速衝撞「美軍裝甲車」！車體凹陷4死
嫌犯車內曝！大坨衛生紙擺椅上髒爆　少女仍失蹤
快訊／台鐵自強號事故　1男頭顱破裂慘死
快訊／帶走高雄少女　嫌犯身分曝光！有2次下藥性侵前科
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

草食男這樣撩！交換男女立場「先約他見面、先說我喜歡你」

get潛力股男攻略！「認同＋稱讚」成為他們幻想中的女友

心碎！男友為什麼不想結婚？　專家：妳不夠有說服力

「遠離事發起因、讓自己慢下來」　不被憤怒綁架的8種方法

農曆新年「8大禁忌」快筆記！不能早上洗澡、紅包不能是單數

桃機三跑道闢建大前提「先建後遷」　民航局：一定給合理搬遷時間

基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空　賴清德祈求國泰民安

想買彩色口罩！本周通路懶人包出爐「奶油黃、夜霓紫」限量開賣

別再包毛巾！髮型師揭「頭髮毛躁」謎團　超神3步驟秒變柔順光亮

新聞雲APP「東森幣」大方送啦！　更新爽喝6千杯咖啡　好禮商城任你選

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

桃機三跑道闢建大前提「先建後遷」　民航局：一定給合理搬遷時間

基隆主普壇開燈放彩...萬盞明燈照亮夜空　賴清德祈求國泰民安

想買彩色口罩！本周通路懶人包出爐「奶油黃、夜霓紫」限量開賣

別再包毛巾！髮型師揭「頭髮毛躁」謎團　超神3步驟秒變柔順光亮

新聞雲APP「東森幣」大方送啦！　更新爽喝6千杯咖啡　好禮商城任你選

快訊／梅莎環流發威午後雨區擴大　北北基13縣市大雨特報

普渡快結束！她靠近供品「猛起雞母皮」下秒還爆哭：磁場對上了…

智合首推新冠肺炎解方！「雞尾酒式綜合疫苗」激活人體免疫殺病毒

又有路人闖軌遭輾斃頭顱破　台鐵自強號龍井出事啟動公路接駁

橋頭科學園區確定開發！農委會幫「中崎有機農場」找到53公頃土地

女童遭捲上天！救命恩人曝「風箏纏脖」　他跳起一把抱下：很心疼

3大因素淡季翻紅！　信義8月交易年增3成3

嘉大設立術科考照訓練場　無人機專業飛手證照化　

台灣產的優先用！　黃偉哲到餐廳貼「國產豬」標章

中職／江坤宇首度爭個人獎　取得金手套、最佳九人資格

壓力大到受不了？過於焦慮「可能發生」的事　當心腦袋拉警報

「恐怖分子和小偷才需要蒙臉」　義大利市長超扯理由禁戶外戴口罩

大喜之日遭夫「狠砍42刀」亡　20歲新娘送醫已無心跳死狀慘

汪姊妹雙耳遭剪仍對人燦笑　開心搖尾「頂坑疤飛機」惹鼻酸

快訊／捷克議長韋德齊預告：很多歐盟領導人將訪問台灣

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

梅莎最快今成變強颱「全台雨2天」！　最靠近時間出爐

藝FUN券9點開搶　4大資格曝光

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

梅莎颱風眼開了「威力直逼強颱」

辦ETC「狂凹一條龍服務」　店員神反擊！客臉垮

愛妻坐月子！他列「30天菜單」親手下廚

省荷包快看9月「7大新制」懶人包

怕店家偷換成「美豬」！在台美國人：自己都不敢吃

更多熱門

相關新聞

基隆外送哥「打石膏上陣」他目睹感動

基隆外送哥「打石膏上陣」他目睹感動

一名男網友昨日在基隆中正區路上，停等紅燈時撞見一位敬業的外送哥，儘管對方右腳打著石膏，照樣努力接單。這一幕掀起熱烈討論，許多網友替他加油打氣，不少人也鼻酸嘆，「為了生活再痛也得低頭。」

百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧的經驗談

百彥餐旅行銷整合創辦人夏瑄澧的經驗談

目標總是達不到？想法決定努力程度

目標總是達不到？想法決定努力程度

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

公司聚會開A8！女同事突告白　他傻了

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

8年級生不爽就丟離職信？網：看能力啊

關鍵字：

上班族工作職場時間進修

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

風箏捲甩女童母目睹！教練曝恐怖現場

梅莎最接近台灣時刻到　將轉強颱

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面