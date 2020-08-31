你怎麼會有時間學習啊？　免辭職「偷時間進修」靠3大技巧

▲上班一整天回家就只想耍廢，要怎麼樣才能偷到時間進修？（示意圖／視覺中國）

文／《下班後1小時的極速學習攻略》

【偷時間學習的三技巧】



「你怎麼會有時間學習啊？」這是職場同事最常問我的問題。我是怎麼騰出時間學習的？仔細回想，可以總結以下三點技巧。

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善用機器的勞動力



在日常生活中，我們有些經常要做的動作。如果能找出最有效執行這些動作的方法，並加以實踐，就能在平時節約時間。這時最重要的，是區分機器可以替代的事情和我必須親自做的事情。接著考量機器作業的時間，決定動作的順序。

舉例來說，下班回到家，按下電飯鍋的煮飯鈕，就能省下煮飯所需的時間（大約三十五分鐘）。在電飯鍋煮飯的同時，還能完成其他事情，像是洗完澡後，邊看電視邊準備幾道配菜。完成這些事情需要二十五分鐘，剩下的十分鐘便可以事先檢查當天要學習的內容，一邊等飯煮好。利用這種方式，將平時經常要做的動作交由機器代勞，有助於騰出學習的時間。

減少轉換成本



所謂轉換成本（switching cost），是指從目前使用的貨幣、產品轉換到另一種貨幣、產品時產生的成本。在我們的生活中，也存在這種轉換成本。上班進辦公室後，通常不會立刻處理業務，而是先向同事打招呼，寒暄幾句，之後才真正開始工作。這時，從上班進入工作狀態所花費的時間，也可以稱為轉換成本。根據一項研究指出，轉換成本降低了公司百分之二十到四十的業務效率。

該如何減少轉換成本？舉例來說，在上班途中事先想好今天的待辦事項，就能在進辦公室後立刻投入業務中。利用這種方法檢視自己的生活習慣，減少轉換成本並提高業務效率，便能騰出學習的時間。

一次解決簡單的瑣事



想要在一個小時內解決十件各需要花費十分鐘的事情，該怎麼做才好？一一處理這些事，總共需要一百分鐘；一次處理兩件事情，需要五十分鐘，只花費一半的時間。想要在有限的時間內做最多的事，最好一次處理兩件簡單的事。

我一般用餐時看電視新聞，或者在上下班時間打電話問候朋友。也會利用上廁所的時間看網路新聞，掌握世界脈動；運動的時候學習英文。只要像這樣養成同一時間處理兩件事的習慣，也有助於騰出學習時間。

★本文經采實文化授權，摘自《下班後1小時的極速學習攻略》。