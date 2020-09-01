快訊／政大校長郭明政6點聲明道歉　稱「衣不蔽體」無貶低原住民文化

▲政大校長郭明政。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

捷克參議院議長韋德齊率團抵台訪問，不料昨日下午前往政治大學演講前，政大校長郭明政致詞時竟稱「400年前的台灣社會，還是衣不蔽體的原始社會」，引起爭議。對此，郭明政今（1日）透過校方公關回應，他是依據「立邦上尉的日記」一書記載，400年前的台灣確實存在「衣不蔽體」的現象，但若他所讀資料有誤，他深深致歉。

郭明政針對昨天「400年前，台灣是衣不蔽體的原始社會」的敍述，謹說明如下：

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1、我的敍述主要是依據「立邦上尉的日記」一書。利邦上尉確有其人？確有其日記？其日記所敘，是事實的記錄，非言情小說？仍是可質疑、考證。

2、若其記錄有可靠性，则說明在400年前，台灣的社會確實存在「衣不蔽體」的現象，至少在其所記錄的台南麻豆一帶。也說明，當時的台灣確有此社會情境。

3、衣不蔽體的原始社會，包括没有文字等，意味那是未經彫琢的璞玉。是與天地同在的自然。如此，不等於落後、不文明。

4、台灣，多元文化的地方，有中國、日本、歐洲、美國等文化的融合。更重要的是，我們有原住民渾然天成的底韻，那是我們生命的動力。所以我們創造了台灣奇蹟。

5、綜上，昨日的敘述，没有任何低貶。我主要說明：我們從那質璞的社會啟程，進入與中日歐美融會的現代社會，我們因有原住民旺盛的生命力，而可以在現代社會立足。我們要感謝台灣原住民祖先的賜與。没有台灣原住民，没有今天的台灣。我們飲水思源，心懷感恩！

6、但如果我所閱讀的資料有誤，甚且只要我的敘述而讓人受到傷害，我都要深深致歉。畢竟那不是我本意，我絶無低貶台灣的過去、台灣的原住民及原住民文化，我有的是满懷的赞美與感恩！