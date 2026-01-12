彰化10大易肇事路段曝光！彰化市佔最多　大埔路149件奪冠　

▲彰化大埔路轎車撞機車。（資料圖／翻攝自臉書／彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化縣警察局交通隊今（12）日公布去（2025）年度十大易肇事路段統計，其中彰化市大埔路全年高達149起事故，相當於每2.5天就發生一起，登上「事故冠軍」路段。由於該路段恰好在去年元月全面鋪設友善人行道，是否反而因縮減路幅影響車流而成為事故誘因，也成為關注焦點。

根據交通隊資料，去年十大易肇事路段依序為彰化市大埔路（149件）、彰化市中華西路（128件）、彰化市彰鹿路（103件）、鹿港鎮中山路（83件）、大村鄉山腳路（80件）、彰化市中央路（78件）、秀水鄉中山路（74件）、彰化市民族路（73件）、北斗鎮中華路（70件）、彰化市彰水路（69件）。

▲彰化大埔路車禍。（資料圖／民眾提供）

大埔路實施標線型人行道滿一年之際，奪下事故第一，不免讓質疑聲浪再起。反對的民眾認為，大埔路原本路幅就不寬，劃設人行道後導致車道更為狹窄，會車困難，導致擦撞事故增加。不過，也有支持民眾反駁，認為問題不在設施，而在用路人習慣，只要放慢車速、遵守標線，安全並非難事。

警方對此表示，這149起事故的具體發生地點與原因尚在詳細分析中，是否全部或大部分集中在標線型人行道區域，仍需進一步釐清。交通隊同時呼籲，無論道路設計如何，用路人養成守法習慣、提升交通安全意識，才是降低事故、保障彼此安全的根本之道。

▲10大肇事路口以彰化市居多。（圖／警方提供）

除了路段，警方也同步公布十大易肇事路口，前五名分別為：彰化市旭光路與光華街口（17件）、中山路2段與光復路口（17件）、中山路與中央路口（16件）、中興路與大埔路口（16件），三民路與民生路口（15件）、和美鎮道周路與愛華路口(15件)、彰化市中山路2段與旭光路口(13件)、彰化市中山路2段與孔門路口(13件)、彰化市中正路2段與曉陽路口(13件)、彰化市中正路二段與中華路口(13件)。榜單中同樣由彰化市各主要幹道交叉口佔據大多數。

▲彰化114年度10大肇事路段及路口出爐。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

警方分析指出，無論是易肇事路段或路口，幾乎都以彰化市為大宗，這清楚顯示交通流量越大的都會區，事故發生率相對越高。車流複雜、人車交織，加上部分用路人心存僥倖或未注意路況，都是事故頻傳的原因，並呼籲用路人，安全是回家唯一的路，遵守速限、保持安全距離、不搶快、不違規，才是確保自身與他人平安的最有效方法。