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法媒評中國外長王毅訪歐行：支持度新低　到哪都有抗議團體

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▲▼ 中國外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅8月訪歐。（圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電

中國外長王毅24日開始訪歐之行，企圖拉攏歐洲各國，提升中國在歐洲降至冰點的輿論支持度。然而法國媒體表示，王毅這趟魅力外交相當失敗，人權團體的抗議則如影隨形。

王毅的行程從羅馬到巴黎，中間經過海牙和奧斯陸。在義大利期間，王毅和五星運動出身的外長迪馬尤（Luigi Di Maio）簽署兩項重要的貿易協定，企圖透過新絲路政策強化雙邊合作協議。但義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）拒絕接見王毅，兩人僅以電話溝通。

與王毅會談的荷蘭外交部長卜洛克（Stef Blok）不改直言本色，當面表示對北京箝制新疆維吾爾人及香港自由的關切。

在奧斯陸，王毅想談論北極圈的共同計畫，但最後的結論則是引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的新型冠狀病毒並非來自中國，且要求挪威不得將諾貝爾和平獎頒給香港異議人士，此番言論也引發議論。

28日晚間，法國總統馬克宏以紅毯在艾里賽宮（Elysee）迎接王毅，不過會晤結束後，馬克宏未發表公開聲明。29日與法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）會談，會後也沒有召開記者會。

媒體報導，馬克宏在會晤時向王毅表明，法國不會禁止華為技術公司設備，「但基於通信安全的重要性…法國傾向使用歐洲第5代行動通訊（5G）系統」。

此外，馬克宏與勒德里安也多次針對中國人權狀況，特別是香港及新疆維吾爾人的處境，向王毅表達嚴正關切。法國外交部今早發布的新聞稿也再次強調法國的態度。

法國「星期日報」（Le Journal du Dimanche）表示，法中兩國間的歧見日積月累，從華為5G到台灣法國間的友好關係。

這篇文章表示，儘管王毅宣稱此行目的是為了「支持一個穩定與繁榮的歐洲，對大家都有益」，但他的目標其實是要弱化歐洲與美國的連結，並希望加強北京與歐洲各國個別的雙邊關係，避免面對團結的歐洲。

王毅之前呼籲歐洲揚棄與中國間的「冷戰」心態，不過中國海軍在南海軍事演習中卻發射飛彈。中國此舉企圖向美國海軍示威，但同時也為了警告這區的西方海軍行動。

「星期日報」表示，中國在歐洲輿論的支持度會到新低點，然而王毅這趟歐洲行程看來對提升人氣沒有多大幫助。

王毅今天出席法國國際關係研究院（IFRI）活動時重申，香港和新疆議題屬於中國內政，希望他國不要插手干涉。

訪歐期間，抗議團體也如影隨形。王毅重要拜會所到之處，都能看見港人、維族、藏人及當地聲援者抗議的身影。法國28日及今晨都有逾百名民眾集結示威，反對中國共產黨暴政。

王毅明天將前往下一站德國，拜會總理梅克爾（Angela Merkel）。

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