絕命終結站！工地「天降鐵板」砸爛3機車　女騎士差幾秒險沒命

▲高雄工地「天降鐵板」砸爛3機車，女騎士差幾秒險沒命。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

絕命終結站真實上演！高雄有民眾11日下午行經博愛路時，目擊對面高雄富邦凹子底開發案工地，突然天降鐵板，瞬間砸毀三部機車，一名女騎士牽車經過，僅差數秒便險遭波及，相當驚悚。高雄市工務局獲報派員稽查，當場開罰9萬元並勒令停工，同時要求承造人賠償相關車損。

▲▼工地天降鐵板砸3車。（圖／翻攝Threads ／teresa____chen授權提供）

高雄一位民眾在社群平台Threads上爆料指出，她走在博愛路經過大使命教會，直擊對面富邦大樓工地飛來金屬橫禍，眼睜睜看著鐵板壓倒摩托車三台，旁邊女生剛好牽車出來，差幾秒砸到她，有驚無險，「感謝教會的人出來關心安慰真是命大～哈利路亞！」

▲▼工務局獲報派員稽查，現場勒令停工並開罰，也要求承造人負起賠償責任。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市工務局指出，本局獲報通知後，建築管理處委請土木技師公會派員前往勘查，現場會同起、承造人確認本次災害原因，建管處同仁立即責令承造人改善缺失並勒令停工。

工務局表示，該案違反建築法第63條：「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災之適當設備或措施」，並依同法第89條處承造人9萬元罰鍰並勒令停工。

工務局已責成承造人積極改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善，積極與車輛所有權人協調賠償修繕事宜。