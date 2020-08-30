比基尼女加油「遊艇燃油箱爆裂」　慘遭「流星式翻3圈」炸飛…血染海水！

▲比基尼女幫遊艇加油時發生爆炸，當場被炸翻三圈墜海。（圖／翻攝自Youtube）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人在夏季喜歡乘船出遊，歐洲國家的民眾更愛開著遊艇出航。義大利日前一名準備為遊艇加油的女子，一日因為操作失誤，導致油箱突然爆炸，整個人直接炸飛半空之後翻轉三圈直接墜海，一旁的丈夫也因為威力太大，重心不穩跟著摔入海裡，目擊者見狀立刻上前幫忙。

根據英國《太陽報》報導，義大利一處海港邊的監視器，清楚記錄下遊艇爆炸的過程。該名被炸翻的女子，當時站在遊艇上拉著加油的管線，一邊跟著在岸邊的丈夫說話，兩人疑似正在幫遊艇加油之後準備出航，鏡頭中還能看見女子僅穿著比基尼，氣氛輕鬆。

▲一旁的丈夫也看傻眼。

就在加油到一半時，疑似因為操作不當，男子往回走查看時，遊艇的油箱突然發出劇烈爆炸聲與火光，站在船尾的女子當場被炸飛，在空中翻轉三圈後墜海，男子也因為震度太強，重心不穩跟著一路跌進海裡。

影片中更能看到，女子已經被炸傷，海水馬上出現血水浮出，一旁的目擊者被這聲巨響震驚，立刻跳入海中救援，而爆炸的遊艇飄到旁邊之後，仍持續爆出小小的火光與爆炸聲響。港口人員接獲報案之後，立刻前往撲滅遊艇火勢，並且進行爆炸起因調查，推斷可能是因為燃料蒸氣累積的關係。

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