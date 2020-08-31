馬克宏親自接見！王毅轉達習近平口信　強調「願加強夥伴關係」

▲ 王毅與馬克宏會面。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅8月25日至9月1日期間，對義大利、荷蘭、挪威、法國、德國等5國進行正式訪問，28日當天在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行溝通交流。王毅表示，兩國願意加強全面戰略夥伴關係。

據路透社報導，馬克宏28日與到訪巴黎的王毅會面。法方29日指出，馬克宏當時就香港形勢及維吾爾族人權向對方表達憂慮。對此王毅表示，新疆地區和香港特區發生的事情是中國的內政，其他國家不應該干涉。

另外，馬克宏向王毅提到，法國不會排除任何公司參與建設當地5G網絡，但以歐洲主權為由，傾向選擇來自當地的供應商，並指中國國家主席習近平都會有同樣考慮。

▲王毅在巴黎的IFRI智庫發表講話。（圖／美聯社）

中國大陸外交部29日也發佈相關內容，稱王毅訪問法國時，向馬克宏轉達習近平的口訊，並代習近平贈送的書籍。王毅指出，兩國願意加強全面戰略夥伴關係，而當務之急是在新冠肺炎疫情防控常態化下，有序地重啟雙方在各領域的交往，包括在醫藥、疫苗和防止將來爆發大規模流行病的協調合作。

王毅30日稱，中國與歐盟投資協定有可能在2020年底前達成。馬克宏稱，法中在公共衛生、氣候變化、生物多樣性及非洲等問題增加合作，推動全面戰略夥伴關係。