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民進黨台南市黨部戰鬥團隊到位　37區區主任全力發展民進黨組織

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▲台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，全力發展民進黨組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，全力發展民進黨組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，未來將成為民進黨台南市黨部在各區服務的據點，深入基層為人民服務，同時也是黨部在第一線的發聲管道，隨時傾聽民意反應輿情，做到真正接地氣！

▲台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，全力發展民進黨組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市黨部主委潘新傳表示，37區區主任，有的是地方仕紳，有的是里長或社區理事長，都是長期在民進黨耕耘，熱情且有號召力的代表，大家都是義務性擔任志工，全力為民進黨部耕耘基層、發展組織，讓民進黨向下扎根，向上發展，相信在大家的協力努力之下，能擴大社會面，做到真正接地氣，讓民進黨基層組織力更加茁壯。　

▲台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，全力發展民進黨組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲也到場為大家加油鼓勵，感謝大家的付出，希望團隊能繼續努力，服務基層，反應民意，讓民進黨能做得更好，得到更多的認同。

▲台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，全力發展民進黨組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市民進黨部30日舉辦37區區主任授證典禮，37區主任就定位，全力發展民進黨組織。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市黨部執行長蔡麗青表示，民進黨部繼青年軍與婦女會陸續成立，37 區區主任也於今全部就定位，民進黨部各個組織建立完成，未來將繼續擴大參與面，增加人員，讓各個部門都能發揮最大效能，鞏固組織力，歡迎所有支持民進黨的朋友們，都能踴躍加入台南市黨部大家庭，共同為民進黨加油。

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