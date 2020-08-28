跨時空打臉！民進黨2013年反對進口美豬　農民上凱道爭「糧食主權」

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌28日中午在台北賓館舉行「行政立法協調會報」，其中針對美豬、美牛進口議題進行討論，將開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。不過，有藍委翻出資料，民進黨在2012年曾經公開宣示反對「任何具有瘦肉精」的美豬進口，農民更因此在2013年集結凱道抗議爭取「糧食主權」。

根據民進黨2012年3月7日的臉書，當時民進黨主張瘦肉精只有「零檢出」，沒有10ppb，黨團幹事長潘孟安表示，陳沖內閣送給台灣人民的禮物包括幸福指數變成痛苦指數、安心內閣變成不安心內閣，從3月5日前朝野協商共同結論、陳冲的宣示，猶言在耳，但3月5日行政院漏夜宣布有條件開放含瘦肉精的美國牛肉進口。

當時擔任立委的屏東縣長潘孟安還說，衛生署對於瘦肉精的查緝束手無策；禽流感疫情涉及隱匿；口蹄疫情；這是陳內閣送給台灣人民的三大滿月大禮，民進黨團堅持瘦肉精零檢出，對於無能總統、黑心內閣；全民打電話、寫信給居住所在地轄區的國民黨籍立委們，跟人民站在一起，捍衛國人健康，順民意棄黨意。

時任黨團書記長陳亭妃拿出從民國100年1月1日至今，美國牛肉開放進口後邊境查驗，檢出含有萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）統計一覽表指出，查出含瘦肉精遭退回有53件，驗出的結果均未超過10PPb就遭退回，衛生署竟訂出一個比現行規定更寬鬆的標準，這是大放水。

立委陳歐珀當時則表示，宜蘭縣長林聰賢已經宣布禁止含瘦肉精肉品入境宜蘭縣，他呼籲，國民黨籍縣市長也應該公開表態拒絕含有瘦肉精的美國牛肉進口到台灣。

為了反對具有瘦肉精的美豬進口，上千農民更於2013年2月3日集結凱道，爭取「糧食主權」，要求政府不要開放830項中國大陸農產品與瘦肉精美豬進口，農產品開放進口影響的不只是農民，還有廣大的消費者，呼籲國人共同向政府「拿回餐桌與冰箱」的主導權。

▼民進黨反對美豬進口。（圖／翻攝Youtube）

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）

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