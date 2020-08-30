陳佩琪護柯文哲「我們為何要賣台？」　酸綠營大咖「台灣價值」

▲陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪30日再度開砲，透露柯文哲最不能接受人家批評「兩岸一家親」這句話，「我們生在台灣，財產也都落在這，將來也一定終老在台灣，為何要賣台？」並點名一系列民進黨人士對中國大陸的言論，卻能夠被說是「台灣價值」。

陳佩琪30日於臉書上提及，柯文哲從2019年初開始，一直被問要不要選2020總統？結論都說「一定會去選」，但她聽這些名嘴們滿嘴是泡，心想「這些人果然跟他不是一家人」，所以以她對丈夫的了解，「從頭到尾我都不認為他會去選。」

陳佩琪表示，自己被節目主持人詢問「最不能接受別人罵妳什麼？」對她而言，大概就是「祝你癌症早日復發歸天」，而柯文哲大概就是「兩岸一家親」這句，「就像罵人干政要拿出證據一樣，說人家舔中賣台，也該講出具體事實，先生在節目上也說『這句話就是釋出善意，我有做什麼對不起國家的賣台行為嗎？』」

陳佩琪認為，他們家沒有做生意，也沒有任何投資事業在中國大陸，更沒雙重國籍，受人批評的30萬有「中」字名稱的基金也都賣掉了，「我們生在台灣， 財產也都落在這裡， 將來也一定終老在台灣，我們為何要賣台？」

儘管柯文哲常常要她別說這麼多，但陳佩琪仍點名一系列民進黨人物，包括副總統賴清德的「親中愛台」、交通部長林佳龍的「知中愛台」、桃園市長鄭文燦「和中才能保台、挺台」、監察院長陳菊「兩岸和平發展、與中國交流、張開雙臂歡迎陸客」、前總統陳水扁「兩岸一家人」等言論，都會被說是「台灣價值」，但是「請問下列哪一句話最是賣台？」

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