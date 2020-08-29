顏若芳拉朱立倫背書美豬政策　葉元之批：豬牛不分、無腦護航

▲新北市議員葉元之針對開放美豬議題批民進黨顏若芳「別無腦護航、豬牛不分」。（資料照／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

總統蔡英文28日宣布要開放含有萊克多巴胺的美豬及30個月齡以上的美牛進口引起討論，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨反對美豬進口是「昨是今非」，因為馬政府當年在要開放含瘦肉精「美牛」進口時，時任行政院副院長朱立倫就說過，「不該管制太嚴，對雙邊貿易關係與誠信問題不利」。

針對顏若芳發言 ，曾任朱立倫幕僚的新北市議員葉元之在臉書上痛批，「拜託一下民進黨，現在大家反對的是美豬好嗎！硬扯到美牛幹嘛呢？是不是自己都沒辦法面對過去的自己了呢？」他說，朱立倫當初講的是美「牛」，但民進黨為了護航美豬進口政策，竟然拉朱立倫來背書，這種豬跟牛都搞不清楚的無腦護航，簡直把人民當笨蛋，應該向社會大眾道歉，也突顯民進黨因心虛而亂了方寸。

▼葉元之呼籲民進黨誠懇道歉，只有誠實面對過去鬼扯的自己，才能贏得民眾的信任。



葉元之更進一步指出，關於美豬的部份，朱立倫在2016年競選總統時就曾指出，高屏及台南地區有很多養豬戶，總產值高達新台幣580億元、工作人口逾5萬人，開放美豬絕對會影響養豬戶生計。朱立倫當時也強調，台灣人飲食習慣與其他國家不同，台灣一年平均每人吃豬肉35公斤、美國是5公斤、日本10公斤，豬肉是台灣飲食主要肉品，標準必須很嚴格，保護國人健康。他呼籲民進黨誠懇道歉，只有誠實面對過去鬼扯的自己，才能贏得民眾的信任。再硬坳下去，只會讓人想起那個硬把「走私」講成「超買」的嘴臉！