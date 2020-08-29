　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜要出手：我來幫你…網怕爆刷留言

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲館長中槍躺病床，看起來十分虛弱。（圖／翻攝自飆捍臉書）

記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，導致多處中彈、受傷送醫，目前雖已脫離險境，身體仍十分虛弱。為此，民進黨立委高嘉瑜也現身加油打氣，但網友看完打氣方式，紛紛刷爆留言，希望高嘉瑜「千萬母湯」。

陳之漢28日凌晨2點左右從健身房離開，在徒弟的護送下，準備搭車離場，沒想到劉姓男子突然從一旁竄出，拿起預藏的手槍，朝著坐在車內的館長連開3槍，導致館長身上多處中彈，直接從車上摔出門外。

劉男犯案後，立刻搭計程車逃跑，到警局自首，全案依照殺人未遂罪偵辦當中。而遭到槍擊後，館長立刻被送往醫院急救，目前已經脫離險境，不過身體仍十分虛弱，還沒辦法開直播，透過鏡頭與粉絲見面。

▼館長遭到槍擊，傷勢相當嚴重。（圖／翻攝自飆捍臉書）

▲▼館長陳之漢。（圖／翻攝自飆捍臉書）

事件經過43小時，館長躺在病床上的照片也隨之曝光，只見他虛弱地靠著枕頭，抬起左手讓醫護人員擺弄，其他受傷的手腳也包裹著許多紗布，看起來狀況相當嚴重。

照片曝光後，許多粉絲紛紛留言打氣，民進黨立委高嘉瑜也在貼文下留言，「館長加油（秀肌肉），我會唱歌祝福你。」沒想到，眾多粉絲看到高嘉瑜的留言，隨之聯想到美妙的歌聲，感到相當害怕，不斷刷留言制止，「嗯湯！真的會發炎的」、「建議唱給槍手聽，逼他說出真相」、「先不要，傷口會承受不住，會爆血」、「真正的殺手現身了。」

高嘉瑜覺得受到誤會，再度留言解釋，希望粉絲能夠理解，「良藥苦口，以毒攻毒，希望大家能夠體會我的用心。」不過，粉絲們仍沒辦法理解，對歌聲感到十分畏懼，「賣安捏啦，阿館很痛苦了，別雪上加霜」、「您的心意我了解，但這已經不是苦口的程度了」、「希望委員高抬貴手，不要讓阿館傷勢加重XDDD。」

►零負評網友大推「無敵霜」

▼館長中槍虛弱躺床，高嘉瑜要出手了。（圖／翻攝館長臉書）

▲▼館長中槍虛弱躺床，高嘉瑜要出手了。（圖／翻攝館長臉書）

 

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
館長中槍曝虛弱床照！高嘉瑜要出手「我來幫你」…網怕爆刷留言
幾乎脫光！女穿黑內衣「光屁股」自助加油...路人全看傻
台中林酒店爆抓老鼠「多到要填表」！恐怖現場「仍有蟑屍」挨罰了
肛門爆血！男大生羞認「鋼鐵砲彈」整顆塞　醫一照傻了：夾不出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜要出手：我來幫你…網怕爆刷留言

館長沒有出現腔室症候群！　醫：目前沒其他病人可比對他的狀況

影／「館長遭槍擊」外傳是台中黑道報復　台中警局出面回應

民進黨議員收賄50萬關說違建　「新北4連霸」政二代糟了

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

恐怖畫面！3霸狂打運將...他急扣4援軍秒逆轉　2濺血倒地1跪求饒

中秋節將至　海巡署假日查貨輪驚見近百瓶「私酒」　喝多恐失明

坎坷男豆漿店成焦屍...父母雙亡無人辦後事　神秘暖心董娘：我來

出差2天！停路邊新車慘遭刮　車頂留長長「高速公路」…車主氣炸

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

調皮老爹惡整帥兒「沒在客氣！」 他被可樂射臉...網：這就是父愛XD

《以家人之名》凌霄尖尖初吻GET！　宋威龍托臉：想跟某個人生兩個小孩

超帥鮮肉深情酥麻高唱《想自由》 網全聽醉「狂重播」：這顏值可以

館長主刀醫師曝「他一直拜託」！手術7小時...2周內有機會出院

館長遭23歲狂粉「猛轟3槍」畫面曝光！　中槍滾一圈跌落車外…蔡阿嘎9字應援

館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜要出手：我來幫你…網怕爆刷留言

館長沒有出現腔室症候群！　醫：目前沒其他病人可比對他的狀況

影／「館長遭槍擊」外傳是台中黑道報復　台中警局出面回應

民進黨議員收賄50萬關說違建　「新北4連霸」政二代糟了

快訊／小琉球驚傳溺斃！3男1女約潛水　他「突然失聯」卡消波塊亡

館長中3槍台中旗艦館9/1開幕恐延期？　業者：如期舉行

恐怖畫面！3霸狂打運將...他急扣4援軍秒逆轉　2濺血倒地1跪求饒

中秋節將至　海巡署假日查貨輪驚見近百瓶「私酒」　喝多恐失明

坎坷男豆漿店成焦屍...父母雙亡無人辦後事　神秘暖心董娘：我來

出差2天！停路邊新車慘遭刮　車頂留長長「高速公路」…車主氣炸

《DD52》粉紅梅花11成員超拼！　演唱會「直接脫」秒變小女人

《黑豹》瓦干達母后悲痛發聲　曬母子合照：他沒有死，只是飛去了遠方

「黑豹」演活3非裔英雄　歐巴馬貼白宮合照：他在痛苦中全力以赴

嘉市商家謝師活動開跑　26間特約商家入列

生產痛「像被卡車輾過」　醫解析無痛分娩好處：開4公分前就要打

李孝利「取名Mao」慘遭陸網出征！　新名字出爐避辱華爭議

演唱見面會官宣「《DD52》第二季來了」　選手在台上哽咽

抗老年齡再下修！「熟齡保養」贏在起跑點，提早做、老得慢

孫安佐坦然面對起訴「被罵不知檢討」　正面槓酸民：可憐人

嘉義市立棒球場改善工程　迎接12月諸羅山盃國際少棒賽

社會熱門新聞

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

館長中3槍後仍直播　李茂生：誰是「真兇」不是法律問題

孕婦向錢莊借錢竟要求拍裸照　年息559%

坎坷男慘成焦屍　出殯無遺照可用

坎坷男豆漿店成焦屍　神秘暖心董娘：後事我來辦

少年載妹摔10米橋下　脊椎爆裂性骨折...2人恐癱

汐止警殉職1年　10年女友心碎發文

羅友志：兄弟跟我爆館長的料　道上一句話形容他

「館長老婆會被處理」　屁孩狠放話

啃老男50萬黑槍打館長　警追金錢來源

快訊／旗津沙灘落海！男清晨尋獲已亡

營業員業績未達慘賠跳河　遺書指名給經理人

更多熱門

相關新聞

即／硬漢館長回來了！手術隔天開霸氣直播

即／硬漢館長回來了！手術隔天開霸氣直播

網路名人館長陳之漢28日凌晨遭到槍擊，緊急送往林口長庚醫院，經歷7小時手術後，硬漢作風的他在29日晚間，就恢復開播，以直接互動的方式向粉絲報平安。《ETtoday新聞雲》記者今日稍早，就直擊館長助理將直播架帶進病房，推測在傷勢穩定之後，就會開直播向粉絲報平安。

中彈後43小時　館長首現身曝照片

中彈後43小時　館長首現身曝照片

館長槍擊後首直播　助理曝現況

館長槍擊後首直播　助理曝現況

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

醫：目前沒其他病人可比對館長狀況

館長遭台中黑道報復　台中警回應

館長遭台中黑道報復　台中警回應

關鍵字：

館長陳之漢中槍高嘉瑜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼病逝！

扯女星比基尼細繩險走光　王少偉「疑又起生理反應」躲水裡拒上岸

獨／曾智希路邊抱他暴哭　陳志強穩交4年鬆口「該當爸了」

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

「麥當勞女神」破尺度脫了！

Keanna胖7公斤「上圍激增」！

館長槍擊後首直播　助理曝現況

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

草叢撈出巨大陸蟹　她想吃遭阻止

中彈後43小時　館長首現身曝照片

連體嬰回不去了！《驕女》仁芯徹底黑化　

3霸狂打運將被4援軍逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

「館粉」爆打開槍嫌　飛撲打臉

肥肉可換錢！體重現折飯店住宿

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

更多

最夯影音

更多
館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒

館長深夜出健身房遭人開槍！ 倒臥血泊直播：照顧我的妻兒
馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

馬丁「同框8年妻」認有新歡戀愛ing　離婚協議未簽...Shanon:不知道怎麼擬

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

館長中3槍倒血泊直播留2願望...　兇手主動投案是「上次性騷那個」

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

23歲狂粉近距離轟3槍畫面曝　館長中槍後滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

館長遭槍擊影片曝光！23歲狂粉「超近距離」猛轟3槍…他中槍滾一圈跌落車外

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面