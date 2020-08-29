館長中槍「虛弱床照」曝！高嘉瑜要出手：我來幫你…網怕爆刷留言

▲館長中槍躺病床，看起來十分虛弱。（圖／翻攝自飆捍臉書）



記者柯振中／綜合報導

網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭到槍擊，導致多處中彈、受傷送醫，目前雖已脫離險境，身體仍十分虛弱。為此，民進黨立委高嘉瑜也現身加油打氣，但網友看完打氣方式，紛紛刷爆留言，希望高嘉瑜「千萬母湯」。

陳之漢28日凌晨2點左右從健身房離開，在徒弟的護送下，準備搭車離場，沒想到劉姓男子突然從一旁竄出，拿起預藏的手槍，朝著坐在車內的館長連開3槍，導致館長身上多處中彈，直接從車上摔出門外。

劉男犯案後，立刻搭計程車逃跑，到警局自首，全案依照殺人未遂罪偵辦當中。而遭到槍擊後，館長立刻被送往醫院急救，目前已經脫離險境，不過身體仍十分虛弱，還沒辦法開直播，透過鏡頭與粉絲見面。

▼館長遭到槍擊，傷勢相當嚴重。（圖／翻攝自飆捍臉書）



事件經過43小時，館長躺在病床上的照片也隨之曝光，只見他虛弱地靠著枕頭，抬起左手讓醫護人員擺弄，其他受傷的手腳也包裹著許多紗布，看起來狀況相當嚴重。

照片曝光後，許多粉絲紛紛留言打氣，民進黨立委高嘉瑜也在貼文下留言，「館長加油（秀肌肉），我會唱歌祝福你。」沒想到，眾多粉絲看到高嘉瑜的留言，隨之聯想到美妙的歌聲，感到相當害怕，不斷刷留言制止，「嗯湯！真的會發炎的」、「建議唱給槍手聽，逼他說出真相」、「先不要，傷口會承受不住，會爆血」、「真正的殺手現身了。」

高嘉瑜覺得受到誤會，再度留言解釋，希望粉絲能夠理解，「良藥苦口，以毒攻毒，希望大家能夠體會我的用心。」不過，粉絲們仍沒辦法理解，對歌聲感到十分畏懼，「賣安捏啦，阿館很痛苦了，別雪上加霜」、「您的心意我了解，但這已經不是苦口的程度了」、「希望委員高抬貴手，不要讓阿館傷勢加重XDDD。」

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▼館長中槍虛弱躺床，高嘉瑜要出手了。（圖／翻攝館長臉書）

