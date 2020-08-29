館長沒有出現腔室症候群！　醫：目前沒其他病人可比對他的狀況

中央社

知名網紅「館長」陳之漢昨天凌晨遭槍擊受傷。林口長庚醫院表示，陳之漢今天換藥時已經可以邊開玩笑，身體恢復良好，有鼓勵他先不要太極端要求自己以後還要拿上百公斤重量。

陳之漢28日凌晨2時許在林口仁愛路的健身館前遭人連開3槍，館長身中2槍，右臂與右大腿受傷，經過林口長庚醫院約7個小時的手術治療，目前狀況穩定，院方今天中午召開臨時記者會說明陳之漢最新治療狀況。

▲館長中槍第二天，林口長庚說明傷況。（圖／記者陳豐德攝）



林口長庚醫院骨科外傷醫師周應照受訪表示，陳之漢手術後24小時身體恢復順利，心情平順，今天早上醫護人員幫他換藥的過程中，他已經可以一邊開玩笑一邊換藥，研判疼痛感在他可以忍受的範圍內，給醫病的回饋也很好。

周應照說，陳之漢的肢體傷口狀況很好，右大腿比較粉碎骨折的腫脹程度，也如預期中漸漸消腫，「槍傷是大傷」，加上比較多外傷，因此還是先讓他在隔離的環境中休養以減少感染風險，目前也沒有出現腔室症候群。

▲《ETtoday》直擊助理拿直播架進病房。（圖／記者陳豐德翻攝）



周應照說，陳之漢昨天在開刀前，有一直追問之後還能不能健身，但今天有告知他，有關極致運動的情況，因為陳之漢受了很大的傷，有鼓勵他不要太極端要求自己以後還要拿200、300公斤的重量，先力求生活作息正常。

周應照說，陳之漢有表示願意用積極的態度復健，希望以後能恢復他的工作正常，「他說身體是他的，他當然要要求自己」，往後幾週內，要幫他恢復到傷口完成，以3個月內恢復到生活作息正常，半年內運動、工作正常的方向去走。

▲館長遭槍擊事件，嫌犯遭館粉毆打。（圖／記者黃軍瑋攝）



至於陳之漢治療完後是否會有後遺症？周應照說，目前來看可以有條件的不會有，但他右大腿損傷比較大，經過第一次手術的精確治療，骨頭的方位、角度、長度等都達到正常，加上他身體健康，在好好復健之下有機會恢復到相當不錯的狀況。

周應照也說，畢竟陳之漢平時從事的運動太高階，目前沒有其他病人可以比對他的狀況，也希望他成為典範楷模，「我也想知道他之後可以恢復到多好的程度」，這一兩天將評估狀況，有機會轉到普通病房。

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▲對館長陳之漢連開3槍的劉姓嫌犯，堅持要等曾任司法官的律師郭力菁、陳怡榮到場陪偵。（圖／記者陳豐德攝）