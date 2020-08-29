「館長遭槍擊」外傳是台中黑道報復　台中警局出面回應

記者趙蔡州、李忠憲／台中報導

館長陳之漢28日凌晨遭到劉姓男子伏擊開槍，由於劉男手槍來源、行兇動機等有諸多疑點，外界盛傳是因為館長在台中設店、有黑道介入恐嚇。對此，台中市政府警察局表示，他們目前未收到任何有關台中黑道勢力介入的消息，針對成吉思汗健身館近期將於台中開幕，將加強館場周遭巡邏以維護安全。

▲館長2019年斥資1.5億在台中擴館。（圖／翻攝成吉思汗台中旗艦館臉書）

有媒體報導，館長陳之漢遭劉男槍擊，幕後指使的神秘藏鏡人，疑似就是台中市黑道，原因是他2019年斥資1.5億準備在台中「插旗」擴館，不料疑似因為擋人財路引來黑道放話，他事後也透過直播憤怒說「台中這麼亂嗎，台中沒有王法嗎」。警方後來介入調查，函送前承租人廖姓男子，檢方偵辦後不起訴處分。

▲台中市政府警察局表示，目前並未收到任何有關台中黑道勢力介入的消息。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對槍擊案藏鏡人之說法，台中市政府警察局表示，陳之漢遭槍擊事件目前由新北地方檢察署調查，如有需要，中市警方會全力協助調查，目前市府並未收到任何有關台中黑道勢力介入的消息，另外對於館長旗下成吉思汗健身房近期將於台中開幕，台中第五警分局將加強館場周遭巡邏，以維護安全。