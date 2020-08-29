館長手臂夠粗減「沙漠雛鷹」威力　打進普通人子彈「體內亂鑽」

▲館長中槍隔天就再度開直播，與粉絲互動報平安。（圖／翻攝自臉書／飆捍）



記者林彥臣／綜合報導

網路紅人館長陳之漢28日凌晨遭到「沙漠雛鷹」傑里科941手槍槍擊，經歷7個小時的手術，正在留院觀察。館長助理小宇也在槍擊事件隔天，在直播中引述醫生的說法表示，館長因為手臂夠粗擋住子彈，換作是正常人相同彈道子彈已經打進體內亂鑽。

館長助理小宇29日晚間向粉絲描述館長傷勢，館長傷勢最嚴重的地方，是大腿骨處，子彈打到大腿骨之後爆開，所以傷口內有很多碎片，醫生必須把中彈處切開，將所有的細小碎片清乾淨，因為子彈很髒很容易造成細菌感染。

小宇轉述醫生的說法，館長的身體異於常人，手臂夠粗，要不是館長手臂夠粗，相同彈道打進正常人的身體，子彈早就進入身體裡面。

▲館長助理小宇表示，子彈如果打進身體，就會在體內亂鑽。（圖／翻攝自館長成吉思汗YouTube）



曾是志願役軍人的小宇說明，具備軍械常識的人應該知道，子彈打進身體裡面，會在體內亂鑽，可能鑽到心臟、胃裡等等，醫生說如果打到體內，就不只是7個小時的手術，曾經有被打中腹部的病人，必須手術20個小時。

▲以色列製「沙漠雛鷹」一把要價50萬，在台灣取得並不容易。（圖／記者陳豐徳攝）



傑里科941手槍外號「沙漠雛鷹」，為以色列製的半自動手槍，射速每分鐘30發，有效射程50公尺，在以色列為國防軍與國境警察特勤隊才會裝備的槍枝，但一把要價約新台幣50萬，在台灣取得並不容易。



►零負評網友大推「無敵霜」